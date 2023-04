SANTO DOMINGO – Al participar en la apertura del “Seminario Internacional de Investigación Contra la Trata de Personas y el Abordaje Integral de las Víctimas”, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la transcendencia de la capacitación continua para lograr mejores resultados en esos casos.

“Como todas las manifestaciones del crimen organizado, los contextos sociopolíticos, los avances tecnológicos y acontecimientos como el que ocurrió en el año 2020 con la pandemia de la Covid-19, indudablemente, que han impactado el delito de trata de personas. De ahí, que nosotros valoramos, desde el Ministerio Público, espacios como éste, que trabajan en una necesidad constante sobre la capacitación continua”, dijo la directora general de Persecución del Ministerio Público al pronunciar unas palabras en la actividad.

“Quedarse atrás no es una opción decente ni razonable para quienes, como ustedes y nosotros, tenemos la obligación de investigar el crimen de trata de personas”, expuso, mientras se dirigía a los participantes en el seminario, realizado por el Ministerio Público y la Operation Underground Railroads los días 18 y 19 de abril en un hotel del Distrito Nacional, en Santo Domingo.

Dijo que la eficiencia en las investigaciones de los delitos de criminalidad organizada debe ser el norte de todo investigador, pero en los casos de trata de personas, insistió en que es una obligación que va mucho más allá. “Con las víctimas todo investigador tiene la obligación de ser eficiente porque en estos casos ser ineficiente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”, expresó.

Especificó que la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en todo el mundo, al destacar: “que los grupos criminales obtienen unos beneficios de más de 3 mil millones de dólares”.

“Siempre que mencionamos estas cifras, decimos: “Esta es una cifra que muchas veces no se acerca a la realidad, porque, como es un negocio ilícito, que se hace al margen de los controles, muchas veces sin tocar el sistema bancario, no tributa impuesto; de ahí, que siempre es arriesgado establecer una cifra; pero, la realidad innegable es que es un delito que cada día se muestra más desafiante, por lo que la capacitación continua no es una opción, es una obligación.