El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INMRD), doctor Wilfredo Lozano, advirtió que hay articulaciones de redes internacionales de trata de personas muy poderosas con intereses diversos.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, Lozano dijo que el negocio de la trata articula mujeres y niños de muchas naciones.



Resaltó que es un tema huidizo en general y que “muy pocos Estados tienen un interés explícito, tienen una voluntad de combatir este flagelo como lo tiene el dominicano”.



Indica que las fuentes de información sobre el tema de la trata son difíciles porque no se puede armar encuestas sobre víctimas, debido a que no se pueden localizar fácilmente.



Lozano especificó que las informaciones que se consiguen son estudios focales, como entrevistas a profundidad a personas victimizadas, lo cual hace difícil ese tipo de estudios.



700,000 haitianos



Lozano afirmó que no hay muchos datos que establezcan la dimensión sobre la inmigración de haitianos hacia el país.



“Aquí los cálculos indican unas 800,000 personas inmigrantes en general, y posiblemente haitianos y de origen haitianos sean algunas 700,000”, significó.



El sociólogo instó a que se le muestren los datos sobre los cálculos que indican que hay más de dos millones de haitianos ilegales en el país.



Observó que puede mostrar datos acerca de la cantidad de inmigrantes haitianos que hay en territorio dominicano.



Adelantó que el censo y la nueva encuesta nacional sobre inmigración arrojarán datos que permitirán precisar la situación.



Sin embargo, entiende que actualmente no cree que la crisis haitiana sea de la dimensión como se plantea. “Evidentemente, de persistir la crisis política, institucional y la crisis alimentaria que ya está comenzando a aparecer en Haití, esto generará un potencial de crisis hacia República Dominicana”, adujo.



Incumplimiento del 80-20



Lozano advirtió que hay un serio problema en el país con el cumplimiento del 80-20 y estimó que el 60% de los trabajadores que se emplean en los cultivos de plátano, habichuelas y arroz en es de origen extranjero, sobre todo haitianos.



Aseguró que de los mercados laborales de migración se habla mucho y se sabe poco.

Indica que en el sector construcción la mano de obra extranjera se traduce en un 27%, según lo establecen los datos arrojados por encuestas actuales en la materia.



“Hay un serio problema en el país con cumplir ese articulado del Código Laboral, sobre todo en las esferas agrícolas y de la construcción, hay un serio problema del acceso de la mano de obra dominicana a esos cultivos, no les atrae, no le es llamativo por muchas razones”, dijo.



Refiriéndose a la disposición del Código de Trabajo que establece un 80% de la mano de obra nacional y un 20% extranjera, Lozano cita entre esas razones las condiciones de vida y el tipo de salario que perciben los trabajadores de esas áreas.