Yván Lorenzo, representante del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, ante la Junta Central Electoral, afirmó que el partido asumirá su papel de oposición con responsabilidad y continuará su proceso de renovación de cara a las próximas elecciones.



Lorenzo, quien es actual senador por la provincia de Elías Piña, reconoció que el desempeño en las elecciones del 19 de mayo no cumplió con las expectativas, pero subrayó que estas situaciones son cíclicas en la política dominicana, al comparar el resultado con el obtenido por Hipólito Mejía en el 2000 y por Juan Bosch en 1986.



“Lo que ocurrió en el proceso electoral del 19 de mayo fue lo que ocurrió en el 2000 con Hipólito Mejía… en el 86 el profesor Juan Bosch sacó 387,000 votos y ya en 1990 prácticamente ganó las elecciones”, señaló.



El representante del PLD indicó que el partido no sólo revisará sus estrategias tras la derrota, sino que continuará con el proceso de renovación iniciado hace cuatro años.



“Nosotros iniciamos un proceso de cambio y de renovación de cara a las elecciones del año 2024. Tenemos que revisar las ofertas electorales que le presentamos a la población”, afirmó, destacando la necesidad de entender por qué una parte significativa del electorado opta por no votar.



Abstención



Lorenzo también resaltó que casi la mitad de los dominicanos no acudió a votar, una tendencia que se ha observado desde las elecciones municipales de 2020. “Tenemos que revisar qué está pasando con esa masa importante de dominicanos que prefieren ir a un resort el día de las elecciones y no quieren hacer una fila para votar por los candidatos que presentamos”, agregó.