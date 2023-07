Santo Domingo.- El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, fue mencionado en una de las entrevistas que hizo la comisión especial de diputados a los miembros de la Cámara de Cuentas el pasado 02 de junio.

Así consta en uno de los anexos del informe que acusa a los cinco titulares del órgano auditor de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones y recomienda la destitución de todos mediante un juicio político ante el Senado.

“Le doy gracias a Dios por eso, porque todo lo intento del señor Iván Lorenzo se vio minimizado por el mismo proveedor de las informaciones, que no se quiere hacer pública, pero se lo dan a un grupo selecto de medios de comunicación y de personas de la sociedad en sentido general”, indicó en su entrevista Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas.

Sin embargo, se recuerda que la diputada Soraya Suárez (PRM) fue “desmentida” por algunos comisionados cuando, tras salir de la entrevista, reveló que Ramírez mencionó a figuras políticas en el interrogatorio.

El comentario del presidente del órgano fiscalizador fue en respuesta al diputado Ramón Bueno (PRM), quien le preguntó “¿qué es lo que ha impedido el desenvolvimiento normal de la Cámara de Cuentas, dónde radica el problema?”.

Janel Ramírez detalló que cuando asumió el cargo quién firmaba de último no era el presidente de la Cámara de Cuentas, “contrario a lo que establece la ley”.

“La ley establece que el presidente es el responsable de lo administrativo y dice claramente que él es quien autoriza o no todo lo administrativo, pagos, compras y demás, el presidente, lo dice la ley”, subrayó.

Asimismo, dijo que sin embargo, existe un reglamento que no fue elaborado por los diputados, “sino por los mismos miembros del pasado que dice que no, que el presidente no puede firmar solo, que la ley, que la ley es la ley pero lo que hay que hacer allá es lo que ello digan y que establecieron que el presidente no podía firmar solo. Yo, como buena práctica de control interno, lo veo bien”.

Minutos antes, al responder a otra pregunta, el titular de la Cámara de Cuentas también se refirió a un “congresista”, sin decir a quién se refería.

“No sé si ustedes recuerdan que un honorable congresista senador hizo una serie de imputaciones públicas, que luego, después que tira el tiro hace un requerimiento formal a la Cámara; se le entregó todo lo que él quería saber y un poco más, para que tuviera certeza de que si bien es cierto que nosotros estamos saliendo a algunos restaurantes, eso era financiado con nuestra tarjeta de crédito personales”, precisó.