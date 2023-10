El historiador, político, abogado y exmilitar, Jorge Zorrilla Ozuna, calificó de correcta la decisión del Gobierno dominicano de cerrar la frontera con Haití.



“A ningún mandatario dominicano le gustaría cerrar la frontera. Ahora, sabemos muy bien que Haití no tiene quien lo dirija, que lo que hay son bandas que tienen el control de lo que se hace allí”, expresó Zorrilla Ozuna, quien añadió que en el vecino país no hay que con quién dialogar y, por ende, República Dominicana no debe doblegarse.



Señaló que el artículo 10 del tratado de 1929 establece cómo deben manejar ambas naciones las aguas del río masacre y que, si en cualquier momento van a tomar una decisión, deben ponerse de acuerdo las dos partes.



Expresó que apoya la decisión porque “la autoridad hay que mantenerla y el presidente no le está imponiendo nada a Haití”.



“Yo entiendo que la medida de rehabilitar el canal de La Vigía es fundamental y es la medida clave que tenía que tomar”, dijo.



Zorrilla Ozuna manifestó que es la élite haitiana la que está construyendo ese canal y que, incluso, ya tiene fecha para la inauguración, pero que no es cierto que sean los comunitarios los que estén detrás de esto, porque eso “tiene su razón de ser”.