El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró que Luis Abinader no ganará ni en primera ni en segunda vuelta, porque le ha dado la espalda al pueblo.



“La victoria contundente del PLD está a la vuelta de la esquina. Abinader no va a ganar ni en primera ni en segunda. El PRM va a perder, porque le ha dado la espalda al pueblo dominicano”, expresó Abel Martínez.



Al ser abordado en Constanza por periodistas locales y corresponsales de medios nacionales, el líder político señaló que en su recorrido por toda la provincia La Vega, ha constatado la victoria contundente del PLD en febrero y mayo.



Destacó que Constanza necesita a un alcalde como Chito Gómez, para garantizar el progreso y desarrollo de ese municipio, de vocación agraria.



“Hay un desbordamiento de la gente en las calles y no es para menos. Llevamos tres años con un Gobierno que le ha negado al pueblo vivir con dignidad”, manifestó.



“En el sector agropecuario hemos palpado, sobre todo en esta zona, que es una zona agrícola, el abandono total y la quiebra de muchos productores”, añadió.



Acompañaron a Abel Martínez en su recorrido por La Vega, el candidato a senador, Jhonny Motors; el enlace provincial y vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, así como la dirigencia local.



De igual modo, Ángel Estévez, del equipo agropecuario del PLD y la Campaña; Andrés Navarro, coordinador de Campaña; Johnny Pujols, coordinador de Gabinete.



Abel dijo que documentos del partido proyectan que la Alianza Rescate RD, integrada por PLD, FP y PRD, obtendría entre el 65-67 % de las alcaldías y entre el 70-72 % de los distritos municipales en las elecciones de febrero de 2024.



De los 158 municipios, la Alianza Rescate RD ganaría entre 103 y 106 alcaldías. El PRM, partido de gobierno, entre 52 y 55 alcaldías. El PLD y aliados ganarían entre 164 y 169 distritos municipales, de 235 en total. Mientras el PRM, entre 66 y 71 distritos municipales