El candidato presidencial del PLD afirma que la lucha contra la corrupción no tiene que contaminarse

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sostuvo que su proyecto va en crecimiento y afirmó que ha logrado conectar con la gente en los recorridos que está encabezando.



“En este trayecto de la campaña el apoyo se refleja más y la gente se integra más y eso se refleja en todas las actividades que estamos desarrollando; por ejemplo este fin de semana estuvimos en San Cristóbal, en Nigua y Palenque, y en cada actividad se desbordaba de gente”, apuntó.



Resaltó que recientemente también estuvo en la vuelta al lago que incluye varias provincias del sur en más de doce horas de trayecto y más de 200 kilómetros recorridos.



“En todo el trayecto la gente se tira a las calles, y hay mucha energía y voluntad de ganar para que el país cambie para bien y esta propuesta que estamos encabezando pueda tener éxito desde el punto de vista electoral”.



Dijo que de cara a las elecciones de febrero está concentrado en proclamar las candidaturas que han sido electas por encuestas y por consenso. Igualmente, indicó que en la próxima semana comenzarán a juramentar a los candidatos que serán presentados en alianza.



“Hay propuestas que están sobre la mesa que se está a la espera de la decisión final, pero lo que tiene que ver con el grueso de las alianzas municipales, ya se ha concluido la primera etapa, o esta etapa de la municipalidad, solo quedan algunos municipios que habrá que ver si hay acuerdo o no”, apuntó.



A pesar del respaldo que dice que está recibiendo de la población, reconoció que tiene retos por superar en cuanto a su posicionamiento electoral en el Gran Santo Domingo y la región Este del país.



Igualmente, reconoció que la baja votación que logró el PLD en los últimos procesos electorales en el exterior significa que perdió la conexión con esos votantes. Dijo que desde hace dos años trabajan para volver a conquistar a esos votantes que superan los 700 mil en el padrón electoral.



Sostuvo que en el viaje que inició desde ayer por varias ciudades de Estados estará acompañado por su esposa, Nahiony Reyes, que en lo adelante estará integrada a la campaña, pero con un enfoque más a la sociedad que a la estructura partidaria.Martínez fue el invitado de la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Gobierno errático



El candidato presidencial del PLD calificó como errática el gobierno el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader al considerar que todos los servicios han empeorado y que el costo de la vida tiene a la población con el grito al cielo.



“Las encuestas van en una sola dirección cuando se palpa el sentimiento de la gente; la gente siente que no tiene acceso a los alimentos, pero no solo en las encuestas, es que los productos de primera necesidad han subido de precio cuando una de las propuestas principales de este gobierno es que iba a bajar la comida en un 30%; antes podían comer aunque sea precariamente y el dinero les rendía, pero ahora no”, apuntó.



Dijo que en igual situación se encuentra la inseguridad ciudadana que el presidente Luis Abinader prometió que disminuiría en un 50%. Igualmente, dijo que el acceso a la salud también se ha deteriorado y que una muestra es el brote de dengue que ha generado escases de camas en los centros médicos.



Martínez agregó que a los problemas de salud se suman los partos de parturientas haitianas en los hospitales del país que incluso en algunos hospitales superan el 65% del total de alumbramientos. “Eso se lleva más del 35% del presupuesto de Salud Pública”, apuntó.



Dijo que el sistema educativo a pesar de la gran cantidad de recursos que recibe con el 4% del PIB ese dinero está mal empleado.



“La tanda extendida la han dejado caer, en los libros de texto, hasta en los mapas se repiten faltas ortográficas, licitaciones poco transparentes y este gobierno en lugar de construir más de 11 mil aulas que el gobierno del PLD dejó ya en un 70% u 85%, prefieren comprar furgones para meter los estudiantes ahí; la calidad de la educación de las peores de la región”, apuntó. “Cada día hay más inseguridad, hay más tormento para las familias dominicanas, no es solo que las cosas han empeorado, es que él dijo que las iba a mejorar, y así ha sido en cada renglón”, concluyó Martínez.

Lucha contra corrupción es anhelo de sociedad

El dirigente del PLD expresó que la lucha contra la corrupción es un anhelo permanente de la sociedad dominicana y que su enfoque no puede obedecer a coyunturas políticas momentáneas.



“Todo aquel que comete un acto doloso, que riñe con la ética, la moral, y que transgrede el ordenamiento penal debe pagar por ello, no importa q de que partido política sea, o que sea antipolítico”, expuso. Dijo que cuando los gobiernos desarrollan una lucha anticorrupción de persecución conveniente y selectiva contaminan la lucha. “La lucha contra la corrupción no debe contaminarse, porque si se contamina entonces termina siendo parte de lo que se quiere perseguir y abolir”, apuntó.

Sesión fotos

20 minutos Martínez dijo que en cada actividad debe dedicar 20 minutos para una sesión de fotos con sus seguidores.