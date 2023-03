Email it

Bonao – Durante un encuentro junto a jóvenes de la provincia Monseñor Nouel, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, aseguró que la juventud del país necesita que sean impulsadas acciones concretas para fomentar su desarrollo, más allá de discursos y promesas vacías.

Martínez animó a los cientos de jóvenes presentes, a seguir adelante planificando sus sueños y no perder la esperanza en el porvenir, porque él está recorriendo miles de kilómetros día a día, para a partir del 2024 pasar de las palabras a los hechos en beneficio de la juventud dominicana.

“Ustedes como jóvenes no quieren discursos, lo que quieren es hechos, resultados; como jóvenes sé que quieren oportunidades; como jóvenes quieren ser tomados en cuenta. Que puedan estudiar y tener su primer empleo sin que le pidan experiencia laboral. No es posible adquirir experiencia sin que le den una primera oportunidad, pero no desmayen, pronto trabajaremos juntos para que esto sea una realidad”, indicó Abel Martínez.

En ese sentido, el Candidato Presidencial del PLD les pidió a los jóvenes que no estén ajenos a lo que en política está pasando, “hay que asumir el compromiso juntos, trabajemos juntos, llegaremos juntos y lucharé por ustedes, como lo he estado haciendo en cada posición que he asumido, en donde siempre queda abierta la puerta para la juventud”.

Abel Martínez reiteró la necesidad de que a los jóvenes emprendedores hay que darles la confianza y crearles las facilidades dentro de un programa especial que les permita desarrollar sus negocios, en lugar de ahogarlos en burocracia e impuestos desde antes de empezar a generar beneficios.

“Hay una cadena que debe comenzar apoyando a los que menos pueden, para que puedan salir adelante y a su vez, propiciar empleos para sus comunidades; eso es hacer crecer verdaderamente la economía, haciendo posible ese crecimiento desde los sectores más necesitados”, aseguró Abel.

Martínez aseguró que “estamos escuchando sus inquietudes e ideas para diseñar la revolución juvenil más importante de la República Dominicana desde el Gobierno y es con ustedes que la vamos a ejecutar”.

Durante la actividad fueron proyectados en pantalla, múltiples testimonios de jóvenes a quienes Abel Martínez desde las diferentes gestiones que ha encabezado, les brindó la oportunidad de ocupar cargos de importancia, apostando a su talento y confiando en su potencial.