Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández se contrastaron en crecimiento, gasto e independencia del MP

Por primera vez en la historia democrática dominicana los candidatos a la presidencia de la República, incluido un presidente en funciones, debatieron sus puntos de vista respecto a los principales temas nacionales.



Luis Abinader, presidente y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo (FP) ripostaron sus planteamientos desde el saludo inicial.



Como era de esperarse, en la iniciativa organizada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y celebrada en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Abinader y Fernández, quienes manejan el aspecto económico y han tenido la experiencia de Estado, tuvieron ideas encontradas respecto al crecimiento económico de la República Dominicana.



“En un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo de lo que se trata es de reactivar el crecimiento económico, una vez más, por encima del 5% y eso va a significar prestarles mayor atención a los factores productivos nacionales”, dijo Fernández al hablar de las prioridades presupuestarias.



El también expresidente de la república dijo que en la actualidad el presupuesto nacional está muy ajustado porque solo con el pago de interés y amortización de la deuda y el 4% del Producto Interno Bruto para Educación son el 60 % del presupuesto razón por la cual se debe buscar la manera de mejorar los ingresos y la administración tributaria.



Abinader respondió enfatizando que en la actualidad hay un 55 menos del desempleo abierto, “el menor en la historia” del país, lo que a su juicio indica que están funcionando las políticas públicas, el turismo está creciendo, las zonas francas están en su mejor momento y que el sector agropecuario está produciendo entre un 15 % y un 20% más que en 2019.



“Es bueno reconocer que en este período de gobierno le hemos entregado más de 3,000 millones al Banco Agrícola para financiamiento, aumentando así el crédito en un 80% ¿Cómo se compara eso con otros gobiernos? En los 16 años apenas le entregaron poco más de 10 mil millones y en los gobiernos del 2004 al 2012, apenas dos mil millones”, manifestó.



Contrario a citar cifras o números, Abel dijo que no iba hablar de números en frío mientras “el estómago dela gente está vacío” por lo que entiende que a las personas hay que apoyarlas para que tengan empleos dignos, coma y salga con ansiedad a la calle, así como garantizar la seguridad alimentaria que hoy el pueblo dominicano no la tiene”.



“Impulsar sí el sector productivo pero hay que ir directamente al campo, hay que invertir en infraestructura rural, hay que crear presas, hay que establecer un fondo de 4,000 millones de dólares específicamente para la producción nacional”, destacó.



Al referirse a medidas para mejorar las recaudaciones, el candidato a la reelección por el PRM señaló que su administración inició una reforma del gasto público, mejorándolo significativamente, haciéndolo más transparente y eliminando muchas instituciones.



Esto fue refutado el candidato del PLD, quien afirmó que el gobierno, antes de abocarse a una reforma fiscal, debe ser más cauto en el gasto y citando como ejemplo los 10 mil millones que gasta el gobierno en publicidad y que la ineficiencia en el manejo del sector eléctrico a causado un déficit de más de 1500 millones de dólares al año.



En ese punto coincidió el aspirante por la FP.



Independencia del MP y migración



Martínez y Fernández, también coincidieron en establecer que no es necesario modificar la Constitución de la República para tener un Ministerio Público independiente. El primero aseguró que de ser elector presidente de la República, el procurador general será elegido de una terna que proponga el Consejo Superior del Ministerio Público con procuradores de corte de apelación y de carrera.



Abinader, como ha hecho en otros escenarios, reiteró que antes de su administración ese órgano de persecución penal no era realmente independiente y su propuesta es promover la modificación constitución a tales fines y para evitar que se reforme fácilmente la carta magna para propiciar la reelección presidencial.



Como ocurrió en el debate senatorial por el Distrito Nacional, los aspirantes a la presidencia de la República también obviaron referir propuestas para abordar el tema de los migrantes en condición regular que residen y trabajan en el país. Sin embargo, se produjo un intercambio respecto a quién hizo más o menos para resguardar la frontera.



Los tres se enfocaron en destacar el derecho soberano que tiene dominicana para deportar a quienes se encuentren en condición irregular y rechazaron los informes y llamados de organismos internaciones, así como de Estados Unidos respecto a deportación.



Fernández afirma que lo que se debe aplicar la ley. “Lo que creo es que toda deportación conlleva un protocolo de tipo legal y hay que hacerlo respetando la dignidad humana de esas personas. No hay que maltratar, no hay que malherir, hay que respetar la dignidad”, enfatizó.



Abinader destacó que han actuado con firmeza ante una situación, que nunca antes se había dado en Haití, y que todo el mundo ha visto que han actuado con firmeza ante cualquier organismo o gobierno que ha querido que se incumpla con la ley migratoria local.



Martínez enfatizó que la simple construcción de la verja perimetral no es la solución al problema de seguridad nacional que representa ahí por lo que en su gestión de gobierno enfocará políticas para crear un muro económico que pueda suplir a las comunidades fronterizas apoyo y que los dominicanos permanezcan en esas áreas.

El debate de los aspirantes a la presidencia de la República fue organizado por ANJE.

Confrontación por números



Al abordar el aspecto de la seguridad ciudadana se volvió a producir un intercambio de cifras donde el expresidente Fernández aseguró que hay manipulación de los números.



El candidato a la reelección presidencial afirmó que han reducido las cifras en cuanto a la cantidad de homicidios por 100 mil habitantes destacando que la seguridad ciudadana y el desempleo desde hace 30 años son la preocupación de la población según las encuestas.



En tanto que el aspirante por el partido morado habló de su plan de gobierno en la que diseñaran estrategias basadas en tres anillos de seguridad para dar respuesta a la demanda poblacional, así como con la instalación de lámparas led en lugares donde hay mayor prevalencia de delitos y colocación de cámara de reconocimiento facial.



El contrincante por FP describió una estrategia para abordar desde cuatro ejes: prevención, represiva, profesionalización de la Policía y un aparato de justicia que establezca sanciones.



Abel Martínez considera que se debe continuar la construcción de infraestructuras para contribuir a la mejoría de la educación, así como profundizar la profesionalización de los docentes y formar a los directores de centros educativos para que puedan gerencial, de manera correcta, las escuelas y liceos. Impulsará la educación bilingüe y tecnológica.



Leonel Fernández describió que en lo que el país ha quedado retrasado es en mejorar la calidad de la educación porque no hay una relación directamente proporcional entre volumen de inversión en educación y calidad del desempeño. Por lo que en su plan de gobierno propone el modelo de enseñanza STEM.



Luis Abinader destacó que por primera vez el país mejoró en las pruebas PISA y que eso se debe a las medidas que tomó el Gobierno para que los alumnos no perdieran el año escolar en pandemia. Dijo que han multiplicado los entrenamientos a profesores.



Coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad educativa y fortalecer la formación docente.



De igual modo coincidieron en los impactos negativos que tiene en el país el cambio climático pese a ser una nación que emite poco dióxido de carbono al planeta y el reto que implica para la nación.



Abinader habló del plan para resolver el problema pluvial en Santo Domingo, Martínez refirió la necesidad de eliminar los vertederos a cielo abierto, trabajar contra la desertificación de la frontera, ordenar el manejo de los desechos sólidos y Fernández señaló la necesidad de hacer la transición energética hacia la energía renovable y apostar al desarrollo sostenible promoviendo la promoción y consumo responsable, así como fortalecer el sistema de áreas protegidas.

Katherine Hernández y Roberto Cavada, moderadores del debate presidencial.

Planes para evitar la fuga de talentos

Otro punto del debate, en el que no se plantearon propuestas concretas, fue el relacionado a planes para retener el talento joven que emigra a otros países debido a la falta de oportunidades.



“Tenemos un reto importante porque tenemos una comunidad en el exterior, especialmente en Estados Unidos donde hay dos millones y medio de dominicanos que siempre tienen un familia, un amigo, que le dicen que te condigo un empleo aquí ¡Imagínate competir con ese mercado es difícil!”, dijo Abinader antes de señalar que están invirtiendo en zonas francas, empresas, sector turístico y centros educativos técnicos y universitarios para romper el círculo vicioso del desempleo.



Martínez lamentó que los jóvenes tengan que emigrar en busca de oportunidades y dijo que se debe apoyar a esa población porque las oportunidades están ahí, en tanto que Fernández, dice que el Estado debe ser equitativo.



“Yo pienso que hay que ver que la República Dominicana ha evolucionado mucho, hay un progreso, lo único que vale si estoy en el gobierno o en la oposición, reconocer que el modelo de desarrollo económico que hemos tenido y que ha dado resultados, en algún sentido, no es un modelo económico incluyente”, señaló Fernández.

Seguridad social y otros temas

En el debate ,que se desarrolló durante dos horas, también se tocaron los temas relacionados a la seguridad social, violencia de género, feminicidios, políticas sociales y pobreza, titulación de tierra y vivienda.



Los candidatos de la oposición enfatizaron la necesidad de mejorar el acceso y la cobertura de la seguridad social, debido a que el modelo establecido en la ley 87-01 no es equitativo ni solidario. Coincidieron en que se debe reformar la ley de seguridad social y formalizar trabajadores para que robustezcan el sistema de pensiones. Abinader enfatizó el aumento de cobertura y asistencia a beneficiarios de seguros de salud.

