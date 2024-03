El presidente Luis Abinader respondió a Participación Ciudadana que no cerrará LA Semanal, alega que si lo hace, haría un flaco servicio a la democracia del país.



Durante su tradicional encuentro de los lunes con los medios de comunicación llamado “LA Semanal con la Prensa”, el mandatario dijo que lo que hace es responder a las quejas y a los requerimientos de toda la población.



Abinader, quien aspira a reelegirse, agregó que en LA Semanal no se ha tratado ningún tema político.

“Cerrar La Semanal es como decirle a la prensa que no puede hablar, cuando el requerimiento a todos los gobernantes es que hagan esto”, sostuvo.



La semana pasada, Participación Ciudadana emitió un comunicado en el que solicita al jefe de Estado que suspenda su encuentro con los medios de comunicación, mientras transcurren las elecciones

Señaló que pocos presidentes se enfrentan a “pecho abierto” a la población. Agregó: “Yo estoy aquí respondiendo a la población, eso favorece a la democracia, la rendición de cuentas”.



Durante “LA Semanal con la Prensa”, el presidente Luis Abinader abordó varios aspectos específicos de su gobierno, principalmente los temas de las alianzas público privadas (APP) y la situación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), creado en el 2013 por el entonces Despacho de la Primera Dama, dirigido por Cándida Montilla de Medina.



Al hablar sobre las alianzas público privadas, el mandatario dijo que se recibieron 26 iniciativas, de las cuales 21 son del sector privado y 5 del sector público.



Dijo que ya se adjudicó el contrato del puerto Duarte en Arroyo Barril y que la Autopista del Ámbar está en proceso de licitación. Señaló que hay 12 proyectos en evaluación, en áreas como infraestructura vial, movilidad urbana, portuaria, turismo, seguridad ciudadana y defensa nacional. También en servicios públicos, energía, salud y agua. Tres proyectos fueron declarados de interés público.



Asimismo, se refirió al fideicomiso Pedernales, que es manejado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, señaló que sus obras viales e hidrosanitarias se entregarán durante el primer semestre de este año.



Situación del CAID



El tema de mayor controversia durante LA Semanal fue la situación del CAID. El presidente Luis Abinader abordó el tema a raíz de denuncias sobre el deterioro de los servicios básicos del centro y el traspaso del mismo al Ministerio de Educación (Minerd).



El mandatario habló sobre un aumento en las evaluaciones, diagnósticos y atenciones médicas brindadas. Informó así que los niños que recibieron servicio en este centro aumentaron de 2,325 en el 2018, a 4,707 en 2023. En tanto que la cantidad de atenciones recibidas se incrementó de 9,400 en 2018 a 19,531 en 2023.



En cuanto a las atenciones y terapias brindadas en el CAID, Abinader indicó que los niños y niñas que recibieron servicios aumentaron de 1,113 en 2018 a 2,081 en 2023. Mientras, la cantidad de atenciones recibidas pasaron de 49,656 en 2018 a 75,343 en 2023.



De su lado, el padre Jorge William Hernández Díaz, presidente del Consejo Directivo del CAID, aseguró que desde el Gobierno se trabaja para acercar el CAID a las comunidades.



William Hernández reiteró que se prevé establecer, en este 2024, cinco Unidades de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UTT) que permitan ampliar el modelo de inclusión educativa y puedan brindar atención primaria a quienes la requieran.

Mas de mil niños en lista de espera para atención

Ante los datos ofrecidos por el presidente Abinader y el padre Jorge William Hernández Díaz, sobre el CAID, la comunicadora Ju Sanz, pidió al mandatario que, como madre, le permitiera visitar el CAID para ver con sus propios ojos que todo está funcionando muy bien. Dijo que tiene un hijo con discapacidad y se reúne con muchas madres en la misma situación, las cuales según afirmó, a diario se quejan de los servicios de la entidad.



“Si todo está funcionando tan bonito como ustedes afirman aquí, permítanme visitar el CAID, para así asegurarme de que estas madres me están diciendo mentiras”, dijo.



El padre Hernández Díaz explicó que existen tres listas de espera, de las cuales dos no tienen retrasos. Sin embargo aclaró que la lista de las atenciones y terapias sí presenta un retraso. Afirmó que mil niños se encuentran en esa lista de espera.



Durante una prolongada intervención, el religioso explicó que el personal profesional del CAID ha recibido reconocimientos a nivel internacional por su trabajo de 10 años.



Aunque no ofreció una fecha para la atención de los mil niños en lista de espera, sostuvo que el Gobierno está ampliando la cobertura del CAID.