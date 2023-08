Email it

Presidente dominicano exhibe logros a pesar de la situación actual mundial adversa

Hoy se cumplen tres años desde la primera vez que Luis Abinader subió las escalinatas del Palacio Nacional como presidente de la República, en medio de su repostulación a un nuevo mandato y un proceso electoral que involucra a tres partidos fuertes.



Y es que desde el 16 de agosto de 2020, el mandatario ha centrado sus esfuerzos en la reforma policial para combatir la inseguridad ciudadana, así como la implementación de políticas económicas que procuren controlar la inflación ante un contexto postpandémico y de guerra euroasiática.



Para muestra un botón: Abinader ha encabezado desde el 19 de junio de este año la mesa de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana junto a los altos mandos policiales, militares y del Ministerio Público.



Cada lunes el mandatario (o la vicepresidenta Raquel Peña) se han sentado con los responsables del orden y la justicia para definir las estrategias que logren allanar el camino hacia la disminución de la inseguridad ciudadana en el país.



Respecto a la inflación, el Gobierno ha podido lograr que los indicadores mantengan un camino descendente, a pesar de la situación actual en el mundo.



Por ejemplo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.45% en el mes de julio de 2023, un resultado que condujo a que la inflación interanual desde julio de 2022 a julio de 2023 se situara en de 3.95%.



Esta tasa se encuentra por debajo del punto central del rango meta de 4.0% ± 1.0%, tal como se estableció en el Programa Monetario, lo cual favorece bastante al mandatario en la actual coyuntura.



Sin embargo, su gobierno entra en este último año en una nueva etapa que depende de su supervivencia en el poder, pues de ahora en adelante no solo será el presidente de la República; sino que Abinader también fungirá como el precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Año electoral



El 22 de octubre de este año se celebrará la XXII Convención Nacional Extraordinaria para escoger a los aspirantes a cargos electivos (incluyendo el de presidente) con el objetivo de participar en las elecciones de febrero y mayo de 2024.



En esa convención Abinader se disputará la candidatura contra varios dirigentes de su propio partido, entre los que se encuentra Guido Gómez Mazara, quien ha sido un férreo opositor a las políticas de su gobierno.



No obstante, el mayor reto electoral será batirse en el campo político contra el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), ambos partidos bien posicionados en la oposición.



Abinader es el primer y único presidente surgido del PRM; pero pesan las raíces del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual tuvo de presidentes a Juan Bosch (derrocado), Antonio Guzmán (se suicidó), Salvador Jorge Blanco (cayó preso) y Hipólito Mejía (intento de reelección fallido).



El principal reto de Abinader para este último año de su mandato será vencer al tripartidismo y lograr la reelección presidencial para finalmente romper el estigma que le han impuesto sus adversarios.



Entrega de viviendas



Uno de los puntos que más énfasis ha hecho Abinader en su gobierno es la entrega de viviendas mediante diversos programas gubernamentales tales como “Dominicana se Reconstruye”, que ha llevado soluciones a unas 65,000 viviendas y “Mi Vivienda”, que proyecta terminar este año con más de 7,000 entregas.



Además, el mandatario anunció recientemente el lanzamiento, en los próximos meses, de un programa especial del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, enfocado en la comunidad dominicana en el exterior.



Abinader dijo en esa oportunidad que ese programa tendrá, además, condiciones especiales y se buscarán facilidades porque dicha iniciativa es un ejemplo que puede ser llevado a muchos más dominicanos en el exterior y especialmente a los que más lo necesiten.



Monorriel avanza



La obra, considerada como la más importante en materia de movilidad urbana, presenta una nueva cara en los sectores por donde hará su travesía.



El monorriel fue construido en la fábrica Alstom en Canadá y tendrá capacidad para transportar 20,000 personas por hora en cada dirección. Se espera que prontamente empiecen a llegar los primeros vagones.



Los trabajos en la estación II, de San Lorenzo en Cienfuegos, están avanzados mientras que en el trayecto entre Ensanche Espaillat y zona franca las vigas se ven casi completas.



Los trabajos contemplan instalar en total 700 piezas de vagones que formarán todo el viaducto.



En el tramo de Cuesta Colorada es donde el proceso avanza más lento y en algunos puntos hay pocas columnas. Lo que ocurre es la demolición de las viviendas, como se ha hecho en sectores de Cienfuegos. Los mayores avances se presentan en el distrito municipal Santiago Oeste, en la zona de Rafey en el parque de zona franca Víctor Espaillat Mera y Pueblo Nuevo, donde la empresa contratista avanza en la conexión de los rieles por donde se moverá el monorriel.



El monorriel se trasladará sobre una estructura en hormigón armado, en un viaducto que atravesará toda la ciudad desde Cienfuegos hasta Pekín en un recorrido de 13 kilómetros, con 15 estaciones y una terminal central de integración con el teleférico, incidiendo en los sectores de mayor población y los principales lugares de trabajo de la ciudad.



Se espera sea inaugurado para mediados o finales del año.

Sobre Haití

Y un tema que no puede faltar es la caótica situación de Haití y la postura del gobierno dominicano al respecto.



Este año, Abinader reiteró frente al liderazgo de la Unión Europea (UE) y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que República Dominicana no puede cargar sobre sus hombros con la crisis que afecta a ese país.



El presidente Abinader ha sido enfático en los diferentes escenarios tanto nacionales como internacionales en la necesidad urgente de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que enfrenta esa nación y no seguir permitiendo que persista esa situación.