El presidente Luis Abinader aseguró ayer que el nivel de desempleo en el país actualmente está en un 4.7%, y que es el más bajo de las últimas décadas.



Al encabezar en Punta Cana, provincia La Altagracia, la ceremonia de apertura de la 46ª Reunión de la Comisión Técnica del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/Cintefor), el jefe de Estado resaltó que el año pasado el 34 % de los nuevos empleos que se crearon en el país, fueron a jóvenes del primer empleo.



No obstante a esto, indicó, que a pesar de las crisis que ha enfrentado el Gobierno, en sus tres años de gestión, se ha enfocado no solamente en mejorar el salario nominal, sino el sueldo real de los trabajadores dominicanos.



Al expresar que es un honor recibir a cada uno de los representantes de los diferentes países presentes, el presidente Abinader indicó que el Tema Central “La Formación Profesional como eje del Desarrollo Económico y Social”, reviste particular importancia para la Agenda de desarrollo económico y bienestar de la gente en que está empeñado nuestro país y todos los países miembros de la OIT.



El jefe de Estado asumió la cuota de responsabilidad que le corresponde, en este compromiso tripartito para impulsar los aprendizajes de calidad, a través del Instituto de Formación Técnico Profesional, así como de los Liceos Politécnicos, del sistema regular de Educación.



En la actividad, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, indicó que la Reunión de la Comisión Técnica OIT/Cintefor, ofrece una oportunidad única para intercambiar experiencias, conocimientos y mejores prácticas entre los países de la región. “Es un espacio propicio para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la formación técnica profesional, así como para diseñar estrategias conjuntas que nos permitan avanzar hacia un futuro de mayor prosperidad y equidad”, puntualizó.



Dijo que la formación técnica profesional debe estar en constante evolución, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las demandas del mercado laboral y en ese sentido es importante buscar soluciones innovadoras que promuevan la adquisición de habilidades relevantes y actualizadas.



El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, sostuvo que el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente son fundamentales para garantizar que los trabajadores prosperen y sigan el ritmo del cambio constante.



Afirmó que esos aspectos son también esenciales para crear resiliencia en las empresas, en los mercados laborales y en los trabajadores de las Américas.



“Estamos asistiendo a una profundización sin precedentes de las desigualdades dentro de los países y entre ellos; a un aumento de la pobreza de los trabajadores; ausencia de protección social para cuatro mil millones de personas; retos significativos para el empleo juvenil y para la sostenibilidad de las empresas formales, y un riesgo de informalización de la economía formal”, sostuvo Houngbo.



Mientras que el director general del Infotep, Rafael Santos Badía, afirmó que, alineada con el proyecto de país que encabeza el presidente Luis Abinader, la institución que dirige formula y ejecuta su propia transformación para adecuar su oferta de servicios a las demandas de la llamada cuarta revolución industrial que es también una revolución en la vida de las personas.



“La República Dominicana mira hacia el futuro con optimismo. No es un optimismo peregrino sino fundado en decisiones que, sin pasar por alto los déficits, planifica políticas y adopta decisiones que aceleran el ritmo de nuestro paso hacia la conquista de los más altos índices de desarrollo económico, social y humano”, indicó.



A su vez, la directora de OIT-Cintefor, Anne Posthuma, sostuvo que la visión de ese organismo está guiada por valores centrales como la solidaridad y la cooperación horizontal, para impulsar la innovación y hacer realidad el potencial transformador de la formación profesional en términos de desarrollo económico y productivo con justicia social.

El mandatario asistió a inauguración de Almacenes Unidos. J. Rotestán

Almancenes Unidos



El gobernante participó en la inauguración de una nueva sucursal de Almacenes Unidos, en Punta Cana.



En el acto, el ministro de Industria y Comercio destacó que la inversión realizada en la nueva infraestructura fue de RD$2,000 millones, la cual viene a suplir una gran necesidad en la región Este.



También, Juan José Fernández, presidente de Almacenes Unidos, indicó que con la apertura de la nueva sucursal en la provincia La Altagracia, se generarán más de 300 empleos directos. Florencio García, presidente ejecutivo de la empresa, también participó en la apertura.



Más temprano, asistió a la inauguración del nuevo Parque Industrial del Este de Industrias Aguayo, empresa puntera en la fabricación de productos derivados del cemento. El nuevo parque industrial es un proyecto innovador y amigable con el medio ambiente, que servirá como fuente de nuevas oportunidades de empleos.

Inauguraciones

En horas de la tarde, en San Rafael del Yuma, el presidente Luis Abinader dejo en funcionamiento el Hogar de Ancianos que beneficiará a personas de la tercera edad de la zona y luego estuvo en el acto de inauguración del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) de esa misma localidad, cuyo centro es destinado para la formación de jóvenes y promueven el desarrollo humano de las comunidades. Los CTC utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para brindar acceso a la educación, al conocimiento y a la información.