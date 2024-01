El candidato de la Fuerza del Pueblo (FP) y la Alianza Rescate RD a la alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste, Aquilino Serrata (Son), al encabezar una marcha-caravana por diferentes comunidades, afirmó que ese municipio no puede volver a caer en las manos de una gestión que no hizo nada para mejorar las condiciones de vida de su munícipes.

“Usted sabe lo que son 18 años al frente de una alcaldía y prácticamente no haber realizado una sola obra social para beneficiar a los pobladores de nuestro querido municipio, sin lugar a dudas altamente productivo, ya que contamos con una de las zonas industriales más importante de toda la República Dominicana”, señaló.

El también miembro de la Dirección Central de la FP, deploró que en todo ese tiempo el exalcalde manejara miles de millones de pesos y sin embargo, en los barrios, sectores y comunidades del municipio, no se pudieron ejecutar ninguna obra importante destinada al bien de la población.

“No dejaron ninguna impronta en SDO, no dejaron nada, no tenemos ni siquiera una funeraria, no tenemos guardería infantiles, no tenemos parques, no tenemos cancha, es decir no dejó ninguna obra para exhibir en SDO y ellos quieren volver, y manejaron más de 20 mil millones de pesos en 18 años y no pueden exhibir ni siquiera una letrina”, puntualizó.

La marcha-caravana, que inició en la calle primera del sector Libertador de Herrera, recorrió los sectores de Buenos Aires, Barrio Duarte, Las Palmas, San Francisco, Los Olivos y Las Canelas.

A ritmo del merengue “La Vuelta es con Son”, el aspirante a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste por la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD recorrió diferentes calles de los referidos sectores.

Aquilino Serrata (Son), al paso de la marcha-carava recibía el respaldo de hombres, mujeres y adolescentes que salían de sus casas, balcones, colmados, salones de belleza y otros centros comerciales.

A la actividad asistieron el director Operativo del Proyecto, Alex Ramírez; los presidentes de los partidos Revolucionario Dominicano en SDO y Fuerza del Pueblo en SDO, Vinicio Aquino y Clodomiro Chávez, respectivamente; candidatos a diputados y regidores, y cientos de miembros y dirigentes de esa organización, así como miembros de movimientos que respaldan la candidatura de Aquilino Serrata