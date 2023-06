El aspirante a la alcaldía de La Romana, Carlos De Pérez, presentó su renuncia a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Agradecido de su trato deferente a mi persona y de su obra de gobierno, me dirijo a usted para poner a disposición del partido mis aspiraciones a la candidatura a alcalde por el PLD por La Romana, de igual forma, pongo a disposición mi condición de miembro del Comité Central, de Subsecretario Nacional de Resolución de Conflictos, de Secretario General del Comité Provincial y de Secretario de Tic´s del Comité Municipal”, expresó en una misiva dirigida al expresidente Danilo Medina, en su condición de presidente de la organización.

En la comunicación de renuncia del también miembro del Comité Central y Secretario General del Comité Provincial de La Romana, no revela los motivos de su renuncia y a qué partido se va, pero deja claro que no se retira de la política sino del PLD.

La noticia fue tomada con sorpresa por los militantes y dirigentes de la organización porque se trata de una persona muy activa.

Carta íntegra

Agradecido de su trato deferente a mi persona y de su obra de gobierno, me dirijo a usted para poner a disposición del partido mis aspiraciones a la candidatura a alcalde por el PLD por La Romana, de igual forma, pongo a disposición mi condición de miembro del Comité Central, de Subsecretario Nacional de Resolución de Conflictos, de Secretario General del Comité Provincial y de Secretario de Tic´s del Comité Municipal.

Tenía 18 años de edad cuando ingresé al Partido de la Liberación Dominicana, y a mis 43, son muchas las lecciones aprendidas en él, las relaciones cultivadas, pues he sido bendecido con el favor de muchas, las cuáles espero mantener y desarrollar.

Quiero igualmente, agradecer a quienes me han apoyado en estos años, muy especialmente en mis aspiraciones a alcalde en las elecciones de 2020, también a quienes me han acompañado en el camino recorrido hasta este momento, pero, como todo tiene su tiempo, he decidido poner fin a mi militancia en el PLD, no así, en la política.

Es normal que cuando un ciclo se cierra, se juzgue a quienes teniendo sus razones, deciden ceder ante lo inevitable. Valoro mucho el liderazgo y respeto la historia personal de cada uno, por ello, mantengo inalterable la consideración a mis amigos y excompañeros de partido y la tranquilidad que ante el juicio de mi decisión “la historia me absorberá”.

Con sentido de muy alta estima, aprovecho para saludarle, muy atentamente”