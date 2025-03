El presidente ad vitam del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, sostuvo que cuando un partido está en el gobierno debe manejar con mayor cuidado los temas políticos y de la organización porque el ojo público está más pendiente de lo que hacen sus dirigentes desde el Estado.



Igualmente, el veterano político que fue uno de los protagonistas de la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2013, pues fue expulsado de la organización junto al expresidente, Hipólito Mejía, producto de las luchas internas en el partido blanco, dice que hace advertencias constantes para que las luchas por la candidatura no reproduzcan situaciones del pasado.



“Las cosas cuando están pequeñas son más fáciles de controlar, y nosotros tenemos una amarga experiencia y particularmente yo no quisiera volver a vivir aquellos casos del pasado, los vicios por los cuales nosotros tuvimos que formar un nuevo partido, no podemos traerlos aquí, si los traemos, retrocedemos en el tiempo y entonces nosotros estaríamos cometiendo un error, ahora es que hay que tener cuidado, ahora es que hay que hacer el llamado”, refirió el también ministro administrativo de la Presidencia.



Agregó que aún no se está en el año preelectoral y que es necesario mantener la prudencia. “Estamos en 2025 y la ley establece plazos para la campaña interna, los estatutos establecen plazos, nosotros tenemos que dar ejemplo”, insistió Bautista.



“La mayor responsabilidad de un partido en el gobierno es gobernar, y gobernar en cualquier país del mundo, es difícil, hoy día, y la República Dominicana no es la excepción y creo que todo aquel que va a aspirar o que está aspirando, debe hacer un acto de reflexión y medir hasta donde las funciones que tiene bajo su responsabilidad pueden ser afectadas por el accionar político personal”, expuso.



Dijo que los funcionarios que al mismo tiempo tienen proyectos presidenciales deben hacer un esfuerzo doble en su gestión porque será el parámetro que se tomará en cuenta para evaluarlo en unas votaciones.



“Se le va a evaluar por la eficiencia en el desempeño de sus funciones para la cual el presidente de la República lo ha designado, le hago un llamado para que hagan ese análisis y si el resultado es que eso puede afectar el ejercicio de su responsabilidad y si el resultado es que eso podría afectar, quedaría mal ante el presidente y básicamente ante la población”, reflexionó sobre el tema de si los funcionarios con cargos y que tienen proyectos presidenciales deben renunciar.



Sobre la posibilidad de que el presidente Abinader asuma la presidencia del PRM a partir del próximo año, dijo que todavía no ha tomado una decisión y que es algo muy personal del mandatario.



“Es una decisión muy personal del presidente, nosotros tenemos que los expresidentes, ahí tenemos a Balaguer (Joaquín), siempre fue presidente del Partido Reformista; Juan Bosch, siempre fue presidente del PLD; tenemos que Hipólito, nunca quiso ser presidente de un partido; Leonel, presidente; Danilo, presidente; ahora habrá que esperar si el presidente Abinader va a aceptar ese reto, porque es una responsabilidad grande, hay que esperar a ver cuál es la decisión que va a tomar”, expuso.



Sin embargo, dijo que si asume el cargo haría un gran servicio al PRM. “Haría un gran servicio al partido, porque su liderazgo lo pondría al servicio de la unidad del partido y a la lucha por la permanencia del partido en el gobierno, creo que tiene la suficiente madera y el suficiente liderazgo y la calidad moral para poner en órbita a los que aspiren a sustituirlo en el Gobierno”, expuso el dirigente del PRM.



Andrés Bautista ofreció sus consideraciones sobre el PRM y sobre el actual contexto político en el marco de la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Bautista fue el presidente del PRM cuando fue fundado en 2014. Ocupó el cargo porque al momento de su expulsión del PRD se desempeñaba como presidente en funciones de esa organización. En el primer periodo de gobierno del presidente Abinader no ocupó ningún cargo en la administración pública.

Trabajan para nombrar los aliados que faltan

Cuestionado sobre los partidos aliados que aún no han sido nombrados en el Gobierno, Bautista dijo que se trabaja para ubicar cargos en los que puedan ser nombrados. “El presidente ha podido cumplir con una parte de los aliados, pero en algunos casos, que no porque no se han tomado en cuenta, no se tomarán en cuenta, el presidente está trabajando en la ubicación de los aliados que faltan”, aseguró.



Sobre el caso específico del excandidato a senador del Distrito Nacional y presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, dijo que se trabaja en buscarle una posición que encaje con su perfil. “Hay personalidades que hay que buscarle cargos que sean lo suficientemente adecuados, pero ha habido tantos problemas, con la reforma, el Consejo Nacional de la Magistratura, y una serie de cosas que el presidente ha tenido que estar operando, por ejemplo, el caso se tu mencionas del doctor Guillermo Moreno, una persona que la valoramos todos, el presidente lo valora, somos muy amigos, pero ciertamente el presidente está muy en eso”, comentó. Dijo que el PRM valora el aporte de los partidos aliados y hay conciencia del valor de los aliados. “Ahora, quizás algunos no valoran esas alianzas, nosotros estamos conscientes del valor de esos partidos”.