El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y cercano colaborador del presidente Luis Abinader, Carlos Bonilla, afirma que el partido oficial se mantendrá unificado para garantizar la victoria electoral en 2028.



Bonilla hace la afirmación basado en que la organización cuenta con el liderazgo hegemónico del presidente Abinader, a quien define como el garante de la cohesión a lo interno de su partido.



“El PRM se va a poner de acuerdo cien por ciento, el PRM va a llevar una candidatura unificada de cara al 2028, yo estoy ahí dentro, y pueden haber diferencias como en cualquier familia, pero hay mucha amistad y estoy seguro que de una manera u otra nos vamos a poner de acuerdo y todo el mundo estará detrás de una figura que va a ser el candidato o candidata”, consideró el ministro de Viviendas y Edificaciones.



Bonilla es partidario de que Abinader asuma la presidencia de la organización a partir de 2026, cuando le toca renovación de las estructuras a la organización política.



“Me inscribo en la lista de los que entienden que el presidente debe asumir el partido, el presidente tiene el liderazgo, el seniority, la capacidad gerencial de conducir al partido de cara a un proceso electoral donde habrá un número importante de candidatos y para que se haga de manera ordenada, organizada y justa para que todos los candidatos estén conformes con el proceso y cuando haya un ganador no haya traumas”, expresó.



Agregó que Abinader tiene el respeto de todos los dirigentes del PRM y les da un trato equitativo hacia los dirigentes. “También procura el consenso antes de tomar cualquier decisión, y eso no es menos importante, sé que será un éxito total en caso de que decidiese ser el presidente del partido”, expuso.



Agregó que el presidente de la organización debe ser una figura que concite apoyo y respeto.



“Yo sé que el presidente de la República cumple con todas esas características para dirigir el partido y él es una persona responsable, que sabe jugar su rol histórico y en el momento que vea que eso hay que hacerlo, él lo va a hacer”, consideró en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Sobre su participación política, Bonilla no descarta aspirar a un puesto en la Dirección Ejecutiva del PRM en el marco del proceso de renovación pautado para mediados de 2026.



“No aspiro a nada que no me aspiren, si siento que la gente quiere que yo me meta más de lleno en la parte partidaria, pues lo valoraría”, dijo el dirigente del partido oficial.

“Es tiempo de gobernar no de precandidaturas”

Cuestionado sobre la candidatura presidencial de cara al 2028, dijo que no es momento de ese tema, sino de gobernar. “A mi modo de ver no es momento para concentrarse mucho en eso (de candidaturas) lo que hay que hacer es concentrarse en el Gobierno, porque si el Gobierno va bien, al partido le va ir bien en el 2028”, expuso el ministro de vivienda y afirmó que en su momento habrá acuerdo interno para preservar la unidad y preservar el poder.