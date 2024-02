Resaltan promesas peculiares como sacar a haitianos ilegales y dar una ayuda económica a los indigentes

Su dinámica social y económica, sumada a sus méritos históricos hacen de San Cristóbal un municipio único. Una ciudad laboriosa exaltada como “Cuna de la democracia” por ser sede de la primera Constitución dominicana, pero a su vez tachada por la contaminación y la ausencia de planificación.



Este domingo 18 de febrero, los sancristobalenses, como todo ciudadano que porte una cédula de identidad y electoral en la República Dominicana, tendrá la oportunidad de volver a elegir sus autoridades municipales para el período 2024-2028.



La bandeja de candidatos a ocupar la alcaldía está servida. En el menú, hay caras muy conocidas y otras de bajo perfil. Seis aspirantes con ofertas competitivas e incluso muy peculiares deberán demostrar su arrastre en este municipio de 232,769 habitantes.



Desde sacar a los haitianos ilegales con la fuerza de la policía municipal hasta otorgar una ayuda económica mensual a personas que deambulan por las calles y convertir a San Cristóbal en la ciudad de los jardines y las flores son algunas de las propuestas. La carta de postulantes a dirigir la segunda ciudad con más habitantes por kilómetro cuadrado tiene un toque particular y una pizca de curiosidad: de los seis nominados, tres se llaman Nelson, dos de ellos fueron alcaldes y tres ocuparon una curul en el Congreso. También es de las demarcaciones que no lleva a su alcalde actual en la boleta y donde los tradicionales partidos antagónicos no pactaron alianza a nivel de alcaldía contra el oficialismo.



Estos aspirantes tienen el reto de despertar el interés de 203,482 votantes en un municipio donde la abstención en las elecciones municipales 2020 fue de hasta un 50 por ciento. Por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la boleta Dionisio (Nelson) de la Rosa; por la Liberación Dominicana (PLD) José Nelson Guillén; y por la Fuerza del Pueblo, Josefina Tamárez. En el bloque de partidos alternativos, Patria para Todos (PPT) lleva a su representante Nelson Nina de León; Generación de Servidores (GENS) apuesta todo con Carolina Rivera; y el Partido Esperanza Democrática (PED) delegó esta responsabilidad en Carlos de La Cruz.



Los competidores coinciden en que la ciudad debe mejorar la imagen que arrastra por años de municipio sucio y desordenado, una carga que prometen desmontar con programas y propuestas innovadoras.



Sus planes de movilidad urbana no están al margen de la realidad vial expresada en la poca planificación y en la densidad de un parque vehicular constituido en su mayoría por motocicletas en una demarcación que por demás ocupa el cuarto lugar en el desafortunado registro de ciudades del país con más muertes por accidentes de tránsito.



Nelson de la Rosa encabeza la boleta. El candidato del PRM tiene experiencia en el cargo, ya que ocupó ese despacho en el período 2002-2006.



El actual diputado y presidente del PRM en esta localidad se propone hacer de San Cristóbal una ciudad viable, modelo de desarrollo sostenible, funcional e incluyente con la implementación de un programa integral que impulse el desarrollo urbano y comercial.



Según sus palabras de campaña, si ganara, equiparía al cabildo para garantizar la calidad de los servicios municipales y establecería un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de obras públicas y municipales en calles, puentes, edificios, parques, iglesias, plazas, mataderos y mercados. En el componente de gestión integral de los residuos sólidos figura ampliar la cobertura de aseo urbano mejorando las rutas y frecuencias, además de establecer el horario de recolección de desechos en el casco urbano de 10:00 pm a 1:00 a.m.



De la Rosa no es el único exalcalde que aspira. José Nelson Guillén, candidato del partido morado, también buscará continuar la obra de gobierno municipal que desempeñó durante 2016-2020.



El exlegislador (2010-2016) asegura haber realizado una gestión con el sello de organización y limpieza con una fórmula que pretende volver a repetir.



En sus planes está crear una mancomunidad intermunicipal para que juntos asuman las atribuciones y obras que competen tanto al ayuntamiento como al Gobierno central.



Mientras la candidata de la Fuerza del Pueblo, Josefina Tamárez, afirma que de ser electa convertirá a San Cristóbal en la ciudad de los jardines y las flores.



La dos veces diputada por la circunscripción 1 afirmó que tras ser proclamada trabajará arduamente para elevar esta ciudad a la más limpia de la región sur y a un referente de organización para todo el país. La educadora implementará una política integral de saneamiento ambiental y un moderno sistema de semaforización. La casilla de Generación de Servidores también tiene rostro de mujer. La empresaria Carolina Rivera apostará a una ciudad que brinde a sus ciudadanos seguridad al caminar por sus calles, nuevas oportunidades de negocios así como desarrollo social y urbano, además de reducir la burocracia para los permisos.

Nelson Nina de León, Carolina Rivera y Carlos de la Cruz.

Proponen eliminar el mercado de Canastica

Nelson Nina de León, candidato de Patria para Todos, se promueve como la opción para eliminar el caos en San Cristóbal y posicionarla como un municipio planificado y participativo. Si resultara electo, el abogado y dirigente izquierdista contempla efectuar un aumento salarial a los trabajadores municipales y establecer un programa social que incluya la entrega de dos mil pesos mensuales para igual número de personas indigentes o con alguna discapacidad. En tanto, Carlos de la Cruz, del partido de Ramfis Trujillo, prometió que no recibirá viáticos ni combustibles y la yipeta para uso del alcalde será convertida en una ambulancia, a su vez perseguirá la migración haitiana ilegal con el uso de la fuerza de la policía municipal.