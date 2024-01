La interpretación sobre el alcance del párrafo seis del artículo 210 de la Ley Electoral 20/23 ha generado un debate entre abogados independientes, representantes del Gobierno y de la oposición.



El abogado Nassef Perdomo, el candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Moreno y el titular de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) coincidieron ayer en que la Junta Central Electoral (JCE) debe aclarar el alcance del párrafo seis del artículo 210 de la Ley Electoral que prohíbe las inauguraciones de obras del gobierno central y los municipios, pero que los abogados y funcionarios del gobierno afirman que no aplica para el gobierno central.



Moreno dijo que es partidario de que la JCE dicte una resolución sobre el tema. “Yo pienso que la Junta Central Electoral tiene que hacer una resolución y definir porque cuando leemos la Ley Electoral cuando se refiere al Poder Ejecutivo habla de 60 días antes de; y en el otro caso habla de 40 días en el caso municipal”, puntualizó el presidente de Alianza País.



Insistió que la JCE debe aclarar porque al hablar de dos plazos. “Lo sano lo correcto es que sea el órgano electoral pero debe ser la JCE la que haga la interpretación correcto, debemos fortalecer la confianza en él y su legitimidad”, apuntó.



De su lado, Perdomo dijo que lo establecido en la ley aplica para el Poder Ejecutivo y no solo para las autoridades municipales. “Decir que es a los alcaldes y no al Gobierno central resulta un argumento poco profundo por decirlo de alguna manera, porque el Gobierno central va a empezar a hacer inauguraciones en los municipios donde entiende que necesita apoyo, y va a ir el candidato, entonces las cosas hay que hacerlas de manera coherente”, consideró Moreno.



“La Junta Central Electoral, si finalmente se van a empezar a aplicar esas medidas, tiene que ser clara, y decir es verdad que las elecciones que vienen son las municipales, y tú vas a inaugurar y es evidente que eso tiene una vinculación directa con el electorado”, expuso el jurista. Tanto Moreno como Perdomo emitieron sus declaraciones entrevistados en Despierta con CDN.



El titular de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, sobre el debate dijo que la JCE lo incluyó en los plazos legales de las elecciones de febrero y que la interpretación que hace el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de ese texto, es a conveniencia del Gobierno.



“La interpretación que hoy quiere darle a la ley el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en el sentido de que el impedimento del presidente de la RD para inaugurar obras no se activa hasta el 19 de marzo es interesado y no se corresponde con lo que establece la ley”.



Igualmente coincide en que la JCE debe dictar una resolución que explique el alcance de la Ley.

“Tocará a la JCE dictar una resolución o comunicado que le deje claramente establecido al Gobierno y al PRM que el Gobierno central tiene prohibido realizar inauguraciones públicas desde el 9 de enero hasta el 19 de febrero, y luego desde el 19 de marzo hasta el 20 de mayo de 2024”, apuntó Dantés.



Defensa



El consultor jurídico sostuvo que se percibe claramente la distinción de la norma para los respectivos funcionarios, al prohibir “durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas”.



Peralta dijo que lamenta que una norma tan clara no se interprete correctamente. “Es lamentable que una norma tan clara como esta no sea correctamente entendida por algunos, ya que crea una confusión en la ciudadanía” señaló el funcionario.



El delegado político del PRM ante la JCE, Sigmund Freund, también se pronunció en el mismo sentido de que las inauguraciones del Gobierno central no están prohibidas en el marco de las elecciones municipales. “La prohibición que entró en efecto aplica a las inauguraciones municipales y no las del Gobierno central, las cuales son permitidas hasta el 20 de marzo. La campaña presidencial no empieza hasta la primera semana de marzo, por lo cual no existen restricciones administrativas a esta”, apuntó el dirigente del partido de gobierno sobre el debate que ha generado ese mandato legal.

JCE incluyó veda a actos gobierno en el calendario

El calendario electoral de la JCE dejó que para las elecciones municipales, la JCE fijó el 9 de enero de 2024 como el plazo “límite para realización actos inaugurales de gobierno y alcaldías (40 días antes de las elecciones municipales”. Para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, la veda inicia a partir del 20 de marzo y señala que es el “límite para realización actos inaugurales de gobierno y alcaldías (60 días antes de los comicios)”. Lo que dice el párrafo seis del artículo 210: “Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías”. Mientras se aclara el alcance de la ley, el presidente Luis Abinader continúa su agenda de inauguraciones de obras y para el próximo jueves tiene contemplado dejar inaugurar la presa de Monte Grande. El gobernante defendió que la ley le permite continuar con el programa de inauguraciones de obras hasta el 19 de marzo de este año, cuando faltarán 60 días para las elecciones presidenciales y congresuales.