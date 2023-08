El mes que arranca hoy despejará aun más el escenario electoral porque el presidente Luis Abinader está obligado legalmente a informar a la Junta Central Electoral (JCE) en los primeros 17 días si se presentará como precandidato presidencial de su partido para las elecciones de mayo de 2024.



El pasado viernes, el presidente Abinader habría reunido su equipo político más cercano para pasar balance a la situación electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y afinar la estrategia definitiva antes de que llegue el 17 de este mes.



La fecha límite para anunciar la repostulación del gobernante será un día después de cumplir tres años de juramentarse como presidente de la República, el 16 de agosto de 2020.



El Gobierno no ha anunciado si Abinader dará un discurso a la nación al cumplir los tres años al frente del Estado como ha ocurrido al cumplir el primer y segundo año.



Las dos principales organizaciones de oposición ya definieron sus candidaturas, Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo (FP). Ambas organizaciones esperan las asambleas de delegados para dar la proclamación oficial.



El plazo fatal del 17 de este mes para la presentación de las precandidaturas solo es aplicable a los partidos que harán primarias simultáneas, el PRM y Generación de Servidores.



Sobre su repostulación, el presidente Abinader dijo recientemente que está analizando la decisión y consulta con miembros de su familia y otras personalidades sobre el tema.



También agregó que no es partidario de la reelección consecutiva y que prefiere el modelo de un periodo sin la posibilidad de presentarse en lo inmediato, pero con posibilidad de aspirar luego de un periodo.



Igualmente, dijo que el Palacio Nacional no es un lugar cómodo de trabajo y que se siente bien en la comodidad de su hogar. Sobre el posicionamiento electoral del PRM, aseguró que los números que marca en intención de votos dan para obtener una victoria superior a la que alcanzó en el 2020.



“Si los números continúan como están, tanto para las elecciones municipales como para las elecciones congresuales y obviamente también para las presidenciales, nosotros estamos viendo una victoria bastante importante, en mucho mayor proporción que la de 2020”, dijo en una entrevista en Hoy Mismo.



En esa misma entrevista el gobernante se quejó de las situacioones negativas que tiene que enfrentar por ocupar el cargo de Presidente.



“Ataques infundados, calumnias… en honor a la verdad no me acostumbro cuando te inventan calumnias”, se quejó. Abinader también criticó que las redes sociales se prestan para que las personas digan cualquier calumnia sin ningún tipo de restricción.



En términos económicos, el gobernnante llega a la hora cero para anunciar si se repostulará o no, con una subida en los precios de las gasolinas luego de largos meses congelados. El Gobierno tiene buenas noticias para la bajada en las tasas de interés que ha hecho la Junta Monetaria. El presidente Abinader también se ha puesto al frente del plan de seguridad ciudadana y semalmente va a la sede de la Policía para dar seguimiento a las acciones que ha puesto en marcha el Gobierno para enfrentar ese problema.



La inseguridad es uno de los temas que más preocupan a la población y el Gobierno ha anunciado que se registra una baja en los hechos delictivos en los últimos meses.

Con camino despejado y sin competencia interna

A lo interno del PRM, el presidente Abinader tiene el camino despejado para ganar la candidatura de su partido. De hecho, al inicio del pasado año en el marco de las modificaciones de los estatutos de la organización fue cambiado el artículo que prohibía a los presidentes del PRM repostularse. Igualmente, sus contrincantes internos Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque no tienen posibilidades de competir en una contienda con el gobernante, que además cuenta con el respaldo del otro sector importante de ese partido, el del expresidente Hipólito Mejía. El PRM tiene como meta depositar un padrón de tres millones de miembros que servirá para escoger la candidatura presidencial porque son unas primarias cerradas. Las votaciones para escoger la candidatura presidencial del PRM están pautadas para el primero de octubre de este año, conforme establece la ley de Partidos Políticos, 33/18, que sirve de base a la Junta Central para elaborar el cronograma electoral. El PRM escogerá la mayoría de las candidaturas restantes a través de encuestas y asambleas de dirigentes. La organización se reservó el 20% de las plazas por nivel de elección conforme a la resolución de la Junta Central Electoral.