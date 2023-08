El expresidente Danilo Medina, a pesar de su estado de salud, desde el pasado fin de semana se lanzó a las calles a promover la candidatura presidencial y el voto en la casilla morada del PLD.



El presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, está activo en la calle del medio a promover la candidatura presidencial de Abel Martínez en una estrategia que incluye pedir que le paguen los favores votando por Martínez hasta quejarse de la “ñoñería” de los peledeístas porque no ven al candidato o porque no les contesta las llamadas.



El exgobernante también llamó a resistir las ofertas del gobierno en el fragor de la campaña electoral y mantener el apoyo solidario al partido morado.



En una asamblea ayer en Santiago Medina se quejó de que los dirigentes del PLD están muy “ñoños” por supuestas quejas de falta de contacto con el candidato del PLD.



“Tienen que demostrar en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñerías; dicen algunos, no me responden llamadas; otros dicen, no se deja ver de mí. Yo les pregunto, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios?, ¿ustedes lo han visto?, entonces ¿por qué le exigen al compañero que esté en todas partes y que todo el mundo pueda verlo?”, se quejó Medina en una asamblea en Santiago.



El pasado fin de semana, Medina instó a depositar un voto por Martínez a las personas que sentían gratitud de la gestión de gobierno que encabezó.



“Si algún agradecimiento hay por mí, yo quiero que me lo paguen votando masivamente por el compañero Abel Martínez”, dijo en una visita a uno de los proyectos agrícolas que apadrinó el programa de las visitas sorpresa en Bahoruco.



“Tienen que resistir las ofertas que les quieren hacer en medio de la campaña electoral. Ustedes tienen que hacer un compromiso sagrado con ustedes y con su conciencia. Si el PLD se preocupó por ustedes, el PLD se merece, por lo menos, el voto de febrero y el voto de mayo”, declaró Medina.



El exgobernante, también insta a los peledeístas a buscar el voto aunque sea “debajo de las piedras”. “Tenemos un compromiso con el dolor de la gente. Con la gente que sufre, con la gente que no tiene qué comer, con la gente que no puede curarse de una enfermedad, con la gente que está llegando al envejecimiento sin una pensión digna, con los que se nos quedaron sin un seguro de salud”, dijo el pasado domingo. Medina estuvo ausente por dos semanas afectado de un proceso gripal luego que regresó de su tratamiento de cáncer en Miami, Estados Unidos.

PLD marcha en Santiago el próximo domingo

El PLD en Santiago ratificó la convocatoria a la marcha por el “Retorno de la Esperanza”, para este domingo 13 de agosto a partir de las diez de la mañana. Antonio Peña Mirabal, presidente del comité provincial, indicó que la marcha partirá desde el frente del Centro Cultural León, y recorrerá los municipios de Tamboril, Canca La Piedra, Canca Abajo, Licey al Medio, Canca La Reina, San Víctor, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís, entre otros.