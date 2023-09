El presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, ha tomado las riendas de la campaña de su partido en las últimas semanas.



El expresidente de la República no solo acompaña al candidato presidencial en las caravanas que está realizando la organización, también encabeza las asambleas para instar a los peledeístas a votar en la casilla morada y defender el voto “hasta con la vida” en los colegios electorales.



Medina ha participado en las marchas que ha organizado el partido de oposición en la capital, Santiago y la línea Noroeste. El partido morado convocó a una nueva manifestación para el próximo sábado en la circunscripción tres de la capital.



En las últimas actividades con la dirigencia del Partido de la Liberación Dominiana (PLD), ha instruido para que los dirigentes cuiden los votos morados ante la alianza con la Fuerza del Pueblo (FP).



“Ustedes ya conocen que hemos arribado a acuerdos con otras organizaciones políticas, les recordamos que el color de la boleta de nosotros es el morado. No importa si el candidato es de los nuestros o de otro partido político, el voto debe marcarse en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana”, apuntó al hablar en el turno de cierre en la asamblea en Santo Domingo Este el pasado lunes.



En ese mismo encuentro, Medina retomó un discurso que también expuso en las elecciones de 2020, la defensa del voto “hasta con la vida”.



“Compañeros de la dirección, cualquiera no puede representar al Partido el día de las elecciones. A los Colegios Electorales tienen que ir los mejores dirigentes, los más probados, deben ir compañeros y compañeras con una fuerza moral incorruptible, que no se vendan y que den la vida, si es preciso defendiendo el voto. Localicen los mejores porque las elecciones se ganan en las mesas de votaciones” apuntó.



El presidente del PLD ha bajado el tono del discurso contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM y Luis Abinader, para concentrarse en cuidar los votos morados en la alianza con la FP y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



El acuerdo electoral entre las tres principales organizaciones políticas de oposición denominado “Rescate RD” incluyó el 60% de las demarcaciones y continúan las conversaciones para extender el acuerdo.

Mariotti denuncia un derroche publicitario

Charles Mariotti, secretario general del PLD, vinculó el altísimo nivel de gastos del Gobierno del PRM en publicidad y propaganda al proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader. “El derroche en publicidad traduce que el proyecto de la reelección hace años que arrancó, mientras que con artimañas se procura sacar a la oposición de la competencia”, declaró Mariotti. Citó el nivel de gasto en publicidad del gobierno del PRM en comparación con los ocho años de la gestión del presidente Danilo Medina. “Ni tontos ni sonsos, en ocho años el presupuesto de publicidad de la Presidencia fue inferior a los mil 500 millones de pesos y solo en el año pasado (2022), la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia manejó 2 mil 600 millones de pesos”, denunció.