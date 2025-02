El politólogo Daniel Pou calificó como débiles los cuestionamientos a las candidaturas independientes decretadas por el Tribunal Constitucional, por considerar que la decisión no vulnera las normas.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, indicó que la decisión “garantiza el derecho ciudadano de elegir y ser elegido” y que las candidaturas independientes traerán un nuevo dinamismo y oxigenarán el ejercicio de la política.



“Creo que las candidaturas independientes son irreversibles, lo que ahora hay que hacer es sentarse, hacer un reglamento que le permita igualdad de condiciones con los candidatos de los partidos, para que no haya tendencias exclusivas dentro del proceso electoral”, subrayó.



Sostiene que el punto ahora sujeto de discusión es permitir o no que los candidatos independientes reciban fondos de la JCE para financiamiento.