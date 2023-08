Email it

Santo Domingo.- El líder del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Eduardo Estrella, dijo que se movilizarán enérgicamente en las calles para respaldar a sus candidatos y apoyar la reelección del actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

“Este es el primer banderazo, junto con ustedes, vamos para la calle a recorrer el país para apoyar a los candidatos de nuestro partido y a Luis Abinader a la presidencia de la República. Los que están apostando a que hay una segunda vuelta se equivocaron”, expuso Estrella.

Estas afirmaciones fueron proclamadas durante un encuentro multitudinario, para marcar el comienzo de la precampaña electoral del DxC en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, actividad en la que estuvieron presentes importantes dirigentes de la organización política.

Eduardo Estrella aseguró que el DxC llevará por todo el país a hombres y mujeres comprometidos con los valores del partido, quienes desarrollarán una jornada de ardua labor en busca de la victoria electoral de sus candidatos y los partidos aliados con miras al 2024.

“Que se preparen porque en este país la gente no olvida. Los que estuvieron en el Palacio que se olviden que para allá no van a entrar más”, dijo Estrella durante su discurso, en el que afirmó que el pueblo no quiere retroceso, sino que se siga invirtiendo el dinero en la gente y “que se castigue la corrupción, y que se cuente con un presidente como Luis Abinader”.

Estrella destacó los logros obtenidos por el presidente Luis Abinader durante su mandato, incluyendo las importantes inversiones y asistencia a las mayores necesidades del país, además destacó la humildad y cercanía constante que muestra con la gente.

El líder de DxC elogió la ardua labor política desarrollada por la anterior y la presente dirección nacional del Partido Dominicanos por el Cambio encabezadas por Manuel Oviedo y Mateo Espaillat, respectivamente, que llevan a la organización política en el camino de la consolidación y crecimiento.

En la actividad el diputado Mateo Espaillat, presidente nacional de DxC, apuntó que están designadas 32 comisiones de trabajo en el Distrito Nacional y las provincias del país, para así abarcar y contribuir al crecimiento de la organización política en todo el territorio nacional.

“Hoy DxC cuenta con más de tres mil dirigentes a nivel nacional, hemos fortalecido todas las estructuras municipales y de distritos municipales, para así garantizar un excelente desempeño electoral para el partido y todos sus candidatos”, indicó Espaillat.

En la convocatoria realizada en el Club 29 de Junio de Santo Domingo Este, donde se juramentaron los coordinadores de campaña del Gran Santo Domingo, participaron además Gilberto Valdez, vicepresidente del DxC; Manuel Montás, secretario general; Luis Coronado, secretario nacional de organización, así como miembros del Consejo Político Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional, las direcciones municipales, de circunscripciones, distritos municipales e intermedios.