Afirman que el presidente fue dramático, faltó a la verdad y que la “banda presidencial le quedó grande”

Reeleccionista, dramático, mentiroso, maquillista e incumplidor fueron los calificativos utilizados por la oposición para referirse al discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, a quien, dicen, “la banda presidencial le quedó grande”.



“¡El Gobierno miente de manera descarada y el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia día tras día!”, fueron las palabras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en voz de Abel Martínez, aspirante a la candidatura presidencial para los comicios del 2024.



Martínez, en quien la dirección del PLD delegó referirse al discurso del jefe del Estado ayer 27 de febrero, señaló que la gran bonanza económica que narró el presidente se contradice con el padecimiento que la gente, cuyos recursos no le alcanzan ni para mal comer; esas cifras de las que se vanagloria no llegan a los más desprotegidos; por el contrario, han sido reducidas o eliminadas.



También aclaró que la bonanza que ha sido narrada en la rendición de cuentas se queda en manos de algunos privilegiados, pues no ha llegado a los pequeños y medianos productores; ni al sector agropecuario, ni a los emprendedores, ni a las amas de casa, ni a la juventud; ni a los envejecientes, ni a los enfermos.



“La realidad es que vamos por el tercer año de este gobierno y lo único que se ha reducido es la paz de las familias y la confianza en las autoridades”, puntualizó.



Afirmó que de manera irresponsable e indolente el Gobierno ha descuidado la atención primaria y ha abandonado las políticas preventivas de salud; así como las farmacias del pueblo y boticas populares, que atraviesan la mayor escasez de medicamentos; y los programas de apoyo para medicamentos de alto costo a pacientes con enfermedades catastróficas, que también han ido desapareciendo.



Fuerza del Pueblo



“Una pieza presidencial de rendición de cuentas realizada con mucho dramatismo, casi en forma teatral, que pone de relieve el carácter cosmético que ha caracterizado su gestión de gobierno”, dijo la Fuerza del Pueblo en una alocución del senador Dionis Sánchez junto a los representantes de su partido en el Congreso Nacional.



Calificó como un grave error del presidente Abinader referirse a un supuesto índex del pollo y del plátano, cuando “lo cierto es que ahora resulta más difícil que antes cubrir los alimentos de la canasta básica familiar”.



Refirió que la realidad es que ahora “afrontamos una de las inflaciones más altas de nuestra historia, lo cual ha llevado a los precios más altos de nuestra historia reciente al pollo, al plátano, el arroz, las habichuelas, el aceite y las carnes de cerdo y res”.



El bloque de diputados y senadores entendió que, en su rendición de cuentas, Abinader lo que hizo fue repetir las mismas promesas que hiciera desde su toma de posesión y que la generalidad de los proyectos a los que hizo referencia se encuentra en una etapa inicial, con notables retrasos y paralizaciones en muchos lugares.



“La ineficiencia del Gobierno en materia de desarrollo de infraestructura ha sido de tal magnitud que hasta la reciente inauguración de la Circunvalación de Azua está incompleta, con respecto a su diseño original”, subrayó Sánchez, al señalar que de Manzanillo, Punta Bergantín, de la Circunvalación de San Francisco de Macorís, de las extensiones de la UASD y de muchas otras obras, se trata de repeticiones de promesas incumplidas.



El PRD



Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y precandidato presidencial, dijo que “el país escuchó y observó hoy a un presidente desmentido por la realidad y los hechos”.



Señaló que lo expresado por el mandatario no se corresponde con el desplome de los programas sociales y el desastre del programa Supérate, diezmado por los escandalosos trasiegos y que la narrativa del gobernante es contraria al “aumento en la salida de dominicanos del país por la vía legal e ilegal”, por falta de oportunidad y esperanza.



“Desmentido por un sistema de salud golpeado por el deterioro de los hospitales, el retorno de enfermedades contagiosas, alto costo de los medicamentos, desplome del valioso Sistema 911 y el conflicto permanente entre los médicos y las ARS, ante la indiferencia e incapacidad del Gobierno”, destacó.



El también excanciller de la República, se refirió al “innegable retroceso en la política exterior, con negativas implicaciones en las visas, pasaportes y en el tema migratorio”.

Panel especial por CDN, canal 37

En un panel realizado por CDN, canal 37, canal 37, Jaime Aristy Escuder, exadministrador de la planta Punta Catalina, coincidió con el primer mandaratio al destacar que esa “es una empresa sumamente rentable”, sin embargo, enfatizó no que ha llegado al récord de producción mensual de energía debido a que en la actualidad lo que se produce es 392 Gigawats de energía mensuales y en su administración llegó a ser de 504.6 gigawats.



Nelson Espinal Báez calificó la alocución de Abinader como un discurso bastante político para crear una nueva narrativa a favor de la reelección, sin mencionarlo en su discurso, e indicó que el reto de la actual administración es la gestión del Gobierno, gestionar el día a día.



“Yo no entiendo por qué, de un dato que obtuvimos de la Fuerza del Pueblo, de los bancos centrales de la región, de 18 países, Honduras, Colombia, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Guatemala, lograron en el año 2022 tener inflación negativa”, cuestionó César Fernández al referirse a los datos económicos dichos por el mandatario.



José Dantes señaló que el presidente de la República continúa poniendo como excusa el Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania para justificar la inflación, sin embargo, “el pico de la inflación más alta fue en mayo de 2021 con un 10.5%, o sea, nueve meses antes de que la guerra se iniciara”.