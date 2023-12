El presidente Luis Abinader manifestó que a pesar de lo que diga la oposición, en el Gobierno “hemos sacado buenas notas” al margen de la politiquería.



El mandatario hizo estos pronunciamientos durante un acto en el que fue proclamado, por tercera vez, candidato presidencial del partido Dominicanos por el Cambio (DxC), con miras a las elecciones del 2024. Aquí recordó que el país ha sido reconocido por su manejo durante la pandemia del Covid-19.



El acto fue encabezado por Eduardo Estrella y Mateo Espaillat, presidente de DxC, en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Abinader dijo que las notas sacadas por su gestión son buenas, mientras que los resultados obtenidos por los gobiernos del pasado son malas, debido a que tenían el doble de delincuencia, no arreglaron hospitales y paralizaron los planes de desarrollo.



Aquí no se roba



Al referirse a la oposición política, el mandatario dijo que por más mentiras que digan, el pueblo dominicano es muy inteligente y sabe que tiene un presidente que no acepta la corrupción.



Pidió a la población no escuchar lo que definió como gritos desesperados de la oposición, tras resaltar que antes retrocedíamos en educación, y ahora se han logrado avances dentro de los que citó los resultados de la prueba PISA.



“Esa es una oposición, me dijo un encuestador, que tiene la virtud de tener un número que es la juventud eterna, porque no pasan de un 25% y eso se debe a que por más politiquería, por más mentira que hagan, que digan y que repitan, el pueblo dominicano es muy inteligente y sabe lo que le conviene”.



Abinader, quien estuvo acompañado de su esposa Raquel Arbaje, expresó que en la parte institucional también se ha avanzado. Entre estos avances, destacó que en la Junta Central Electoral (JCE) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE), “ahora hay personas serías apartidistas que van a monitorear las elecciones, a diferencia del pasado que ponían dirigentes políticos”.



En la juramentación como candidato de DXC, el líder de ese partido, Eduardo Estrella, enfatizó que se debe volver a votar por Luis Abinader porque no “se queda con lo ajeno” y se crece en las dificultades mundiales y nacionales.



“No queremos presidentes otra vez que quieran ser predestinados sino de carne y hueso con los pies sobre la tierra”, proclamó Estrella.



También precisó que Abinader ha trabajado para los pobres y para la clase media como ningún otro presidente.



“Hay gente que no quiere que le recuerden sus malos gobiernos o sus medidas ineficaces del pasado porque le temen como el diablo a la cruz en el proceso electoral de mayo que viene”.



Estrella dijo que saldrá junto a más de 300 candidatos a trabajar 24-7 por el triunfo de Abinader y reafirmó el compromiso que tiene su partido de asegurar la victoria de Luis Abinader en primera vuelta “trabajando de la mano con la gente”.

Abinader afirma ganará elecciones con un 60%

Luis Abinader fue proclamado como candidato presidencial del Partido Revolucionanio Independiente (PRI), sumando ya 21 partidos que lo llevan en su boleta. Al ser juramentado, el mandario dijo que si las proyecciones estadísticas se mantienen, en las elecciones de mayo del 2024, no solamente ganará en la primera vuelta, sino que lo haría con un 60%. Abinader fue proclamado en un acto encabezado por el presidente de esa organización, Trajano Santana y el secretario, Jorge Monte de Oca, en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico del Distrito Nacional.