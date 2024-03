En 2020 no votó más de un millón cien mil electores que regularmente acude a urnas; hay 615,616 nuevos

La abstención en las elecciones presidenciales y congresuales de 2020 superó en más o menos un millón cien mil votantes con respecto a la inasistencia histórica a las urnas que refleja el comportamiento de los electores en la República Dominicana, que ronda entre el 28% y el 30%.



Ese millón cien mil votantes, más 615 mil 616 nuevos electores registrados en el padrón de este año, representan un atractivo nicho de votantes para los partidos y candidatos que compiten en los comicios presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo. El registro de electores de este año asciende a 8 millones 145 mil 548 inscritos.



Conforme a los resultados oficiales de la Junta Central Electoral (JCE) de las elecciones extraordinarias del 5 de julio de 2020, de los 7 millones 529 mil 932 registrados para votar, fueron a las urnas 4 millones 163 mil 305 personas, lo que representa el 55.29%, es decir que el 44.7% no votó, equivalente a un millón 129 mil 489 electores. Eso representa el 15% más que la abstención histórica del país.



Los partidos que compiten por la presidencia de la República cuentan solo con 73 días de campaña para convencer a esos votantes para que vayan a las urnas y ademán voten en su favor.



Para ganar la Presidencia de la República se necesita el 50+1 de los votos, según lo establecido en la Constitución de la República.



Si en las elecciones del 19 de mayo acude el 70% de los electores que históricamente vota, para ganar en la primera vuelta será necesario obtener más o menos, 2 millones 850 mil 941 votos.



En el caso de que las votaciones presidenciales retomen el ritmo histórico de 70% de participación, en las elecciones de mayo votarían 5 millones 701 mil 883 personas, lo que representaría 2 millones más que los 3 millones 694 mil 805 electores que sufragaron en los comicios del 18 de febrero.



Con respecto a los 4 millones 163 mil 305 que votaron en las elecciones presidenciales de 2020, ahora acudirían a las urnas un millón 538 mil 578 votantes más que en los pasados comicios presidenciales.



En las elecciones de 2020, el presidente Luis Abinader ganó en la primera vuelta con dos millones 154 mil 866 votos. Para poder pasar en la primera vuelta el 19 de mayo, el presidente Abinader necesitaría mantener esa misma cantidad de votos y sumar 696 mil 75 nuevos electores.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, con sus aliados, logró más de dos millones de votos.



La oposición



Los principales partidos de oposición no lograron hacer una alianza en primera vuelta para las elecciones del 19 de mayo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el partido Fuerza del Pueblo (FP) postulan candidaturas independientes.



En las elecciones presidenciales de 2020, el PLD obtuvo un millón 537 mil 78 votos, equivalente al 37%. La FP logró 365 mil 226 votos. La sumatoria de esos sufragios en el nivel presidencial, representa un millón 902 mil 304, alrededor de 200 mil votos menos que los logrado por Abinader y el PRM.



Para la oposición, evitar que el PRM gane en primera vuelta tendría que mantener esos votos y sumar 948 mil 637 votos adicionales, para alcanzar los 2 millones 850 mil 941 sufragios que necesita para lograr el 50+1 y evitar que el PRM gane en primera vuelta.



Los principales partidos de oposición no lograron hacer una alianza en primera vuelta para las elecciones del 19 de mayo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el partido Fuerza del Pueblo (FP) postulan candidaturas independientes.



En las elecciones presidenciales de 2020, el PLD obtuvo un millón 537 mil 78 votos, equivalente al 37%. La FP logró 365 mil 226 votos. La sumatoria de esos sufragios en el nivel presidencial, representa un millón 902 mil 304, alrededor de 200 mil votos menos que los logrado por Abinader y el PRM.



Para evitar que el PRM gane en primera vuelta, la oposición tendría que mantener esos votos y sumar 948 mil 637 votos adicionales, para alcanzar los 2 millones 850 mil 941 sufragios que necesita para lograr el 50+1 y evitar que el PRM gane en primera vuelta.



En las pasadas elecciones municipales, los partidos principales partidos de oposición lograron un millón 491 mil 857 votos, lo que representa casi 600 mil votos menos que los obtenido por el PRM y aliados.



En cuanto al número de plazas ganadas, el PRM y sus 22 aliados lograron 122 alcaldías y 150 directores de distritos municipales, mientras que la oposición alcanzó 23 alcaldías y 51 direcciones de distritos municipales.



Tras el resultado de las elecciones, la oposición ha acusado al gobierno de usar los recursos públicos para la supuesta compra de votos y de generar una campaña para provocar la abstención intencional de los votantes, lo que ha negado el partido oficial.



Oposición golpeada para mayo



Aunque la oposición tiene en la abstención de 2020 y la del 18 de febrero un espacio para conquistar votantes, lo cierto es que va con un fuerte golpe de efecto a la cita del 19 de mayo.



El PRM se impuso con una superioridad espectacular en cantidad de votos y número de demarcaciones ganadas. Sin embargo, la naturaleza de las elecciones presidenciales es distinta a la de las municipales, a partir de que históricamente votan más en ese nivel que en el municipal.



Lo que ha ocurrido tras las elecciones de 2020, es que el PLD perdió todos sus aliados de esas elecciones que pasaron a respaldar al PRM.



Aunque en menor medida, la FP también perdió aliados de 2020, como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de Unidad Nacional (PUN). También la Fuerza Nacional Progresista (FNP) que aunque no presentó candidatura para las elecciones presidenciales, ahora es aliado del PRM y uno de los principales críticos de la oposición, especialmente de la FP.



Igualmente, el PRM ha logrado conquistar una gran cantidad de los dirigentes que han abandonado al PLD. El caso más simbólico ha sido Julio César Valentín que fundó el partido Justicia Social y logró una importante representación en las elecciones municipales.



El PRM también apoyos cuantitativos y cualitativo de Alianza País y Guillermo Moreno, uno de los partidos emergentes que han gravitado en las últimas elecciones.



La mayor ventaja de la oposición para evitar que el PRM gane en primera vuelta es la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que según las encuestas está en segundo lugar y arrastra un importante caudal de votos, sin embargo, Fernández ahora tendrá que reanimar a sus tropas que están desmoralizadas por el resultado del 18 de febrero.

La evolución de la abstención muestra alza

En los comicios de mayo de 2016, la abstención fue de 30.40%, cuando ganó el presidente Danilo Medina, quien se reeligió con 2,647,438 votos, frente a su más cercano contendor, Luis Abinader, que obtuvo 1,724,222. En el proceso del 2012, la abstención fue de 29.77%, cuando acudieron a las urnas 4,566,838 de los 6,502,968 inscritos. Las elecciones fueron ganadas por el candidato del PLD y aliados, Danilo Medina, con el 51.21%. En la contienda del 2008 fue de 29 %, mientras en 2004 fue de 27%. Esas elecciones fueron ganadas por Leonel Fernández. En el 2000 la abstención había sido menor, solo alcanzó un 24%. En 1996, fue de 22% y en 1994, apenas de 15%, pero en estas últimas elecciones se alegó un fraude. En 1990, es la elección que generó mayor nivel de abstención después del 2020, un 44.98% no votó.

La OEA

Es crucial analizar las razones de la baja participación ciudadana para que en el futuro se tomen las medidas necesarias”

La Finjus

Esa abstención debe llevar a la clase política y a la sociedad dominicana a la reflexión. Tenemos que abordar ya este tema”.