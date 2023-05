El anuncio del aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, de que no habrá alianza con la Fuerza del Pueblo (FP) en las elecciones municipales de febrero de 2024, y la respuesta de Leonel Fernández, de que su partido no está pidiendo alianza, hace díficil la idea de un frente opositor para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Sin embargo, no está del todo claro si la postura de Martínez es una decisión de los organismos peledeístas o una estrategia del candidato presidencial de presionar públicamente para que la balanza se incline hacia una participación del PLD sin alianzas. Evidentemente no hay consenso en la cúpula morada sobre ese tema. El Comité Político del PLD conformó una comisión de alianzas que además de Martínez integran Danilo Medina, Charles Mariotti y Francisco Javier García.



Antes de eso, el Comité Central del PLD emitió un comunicado en el que más de 600 miembros habrían firmado para exigir a su máxima dirección que haga una alianza con la oposición para las elecciones de 2024.



En tanto, la FP conformó una comisión de alianzas que coordina Roberto Rosario e integran Rafael Paz, Omar Fernández, Manolo Pichardo, Henry Merán, Demóstenes Martínez, entre otros dirigentes. Sobre los acuerdos con el PLD, Rosario ha dicho, que no habían hecho contacto con esa organización porque estaban a la espera del tiempo que ese partido había pedido para debatir el tema.



Si el PLD, de manera definitiva decide ir sin alianza con la FP a las municipales, correría el riesgo de participar con pocos o ningún aliado a esa contienda. De los aliados del partido morado en las pasadas elecciones, todos están en conversación con el Gobierno o con la FP para acuerdos electorales en 2024. Recientemente, el presidente del PRM, Miguel Vargas, el aliado más importante que tuvo el partido morado en las pasadas elecciones, aclaró que el acuerdo electoral que hizo con ese partido terminó en 2020.



Otra señal de que en el PLD no hay consenso sobre la estrategia de alianzas para las municipales es que el líder y presidente de esa organización no habló de alianzas en una asamblea reciente con los principales cuadros nacionales. Danilo Medina instó a la organización a oficializar como candidatos a los dirigentes que tengan proyectos a posiciones electivas en las elecciones de febrero y no tengan competencia en sus territorios, y a buscar consenso para los favoritos en los casos con más de un aspirante. Sin embargo, en esa asamblea no tocó el tema de las alianzas.



Habría que ver si la idea de Medina genera respaldo en la dirigencia morada debido a que esa organización ha tenido un discurso favorable a las alianzas desde que salió del poder, y una posición diametralmente opuesta podría tener un efecto contrario al deseado por los estrategas del partido morado. El primer ensayo de ese partido con esa estrategia fue la elección de la candidatura presidencial un año antes de la fecha de las primarias establecida por la ley de Partidos. Sin embargo, contrario al cálculo de sus estrategas, la candidatura presidencial de Martínez no ha logrado el posicionamiento que se proyectó.



De hecho, en la asamblea que encabezó el líder del PLD reconoció que el 35% de los miembros de ese partido dice que votaría por Leonel Fernández. En ese sentido, Medina instruyó a que la estrategia ahora debe ser convencer a la militancia morada que su candidato es Abel y no Leonel. de la Liberación Dominicana, tienen que obligar a los compañeros a que hagan ese trabajo”, instó. “Los esfuerzo concentrados que hemos decidido hacer llevando un mensaje con una foto del compañero Abel, ese es el trabajo vital, ese es el trabajo fundamental para que se pueda conocer que el nuevo candidato del PLD es Abel Martínez, y eso se debe difundir en todo el territorio nacional, nosotros en dos meses tenemos que haber vendido la imagen de Abel como el candidato del PLD, no tenemos ningún otro partido que no sea el Partido.

¿Y juntos Podemos?

De los 31 partidos reconocidos que tiene el sistema, 15 organizaciones harían acuerdos con el oficialista PRM. Alianza País y Opción Democrática no tienen vocación de alianza con los partidos tradicionales, por lo que la oposición tendría 13 partidos para concertar acuerdos. En el marco de la plataforma electoral, Juntos Podemos está concertando la alianza opositora para los cargos de alcaldías, directores de distrito, senadores y diputados. En ese mismo proyecto, los partidos minoritarios pretenden una alianza para cargos plurinominales sin la participación de los partidos mayoritarios. Ese bloque es más pro-Leonel Fernández y la FP, por lo que habría que observar si el PLD decide también salirse de esa estrategia de alianza.