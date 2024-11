El mandatario presentó un pacto sobre esa cuestión que busca reducir en un 50% las muertes por accidentes

En un esfuerzo por abordar la alarmante tasa de accidentes de tránsito en el país, el presidente Luis Abinader presentó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial durante su encuentro semanal con la prensa, conocido como “LA Semanal”, con el que busca reducir en un 50% la mortalidad en accidentes de tránsito para el año 2030.



Este pacto, firmado en conjunto con varias instituciones gubernamentales, organizaciones privadas y la sociedad civil, tiene como objetivo implementar estrategias integrales para reducir los accidentes de tránsito y sus trágicas consecuencias en la República Dominicana.



El mandatario explicó que los objetivos principales del pacto son reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico, promover una cultura de seguridad vial, mejorar la infraestructura vial y fortalecer la aplicación de las leyes de tránsito.



Esta acción también busca implementar medidas para reducir los factores de riesgo asociados con los accidentes de tráfico, como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la distracción al volante.



El Pacto Nacional por la Seguridad Vial contempla medidas para mejorar la seguridad vial, como la educación vial en escuelas, mejoras en la señalización y condiciones de las vías, refuerzo en la supervisión del cumplimiento de las normas de tránsito, creación de una unidad de atención a víctimas de accidentes de tránsito, patrullaje intensivo en carreteras y áreas urbanas, sistema de descuentos en la licencia de conducir, y multas digitales y licencia por puntos.



Decreto



El presidente Luis Abinader firmó el decreto 656-24, declarando de alto interés la seguridad vial en el país. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) coordinará el proceso.



Este decreto da inicio al Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, que busca reducir los accidentes de tránsito en las principales vías y carreteras del país, mejorando la seguridad de los ciudadanos y optimizando la movilidad terrestre.



En ese sentido, el director del Intrant, Milton Morrison, anunció que a partir de 2025, los conductores sin infracciones durante cuatro años, recibirán un descuento al renovar su licencia, como incentivo a aquellos que respeten las normas de tránsito.



Según los datos suministrados por el mandatario, entre 2016 y 2024, 26,257 personas fallecieron en accidentes de tránsito y los días con mayor tasa de mortalidad son: Domingo (13.9), lunes (10.4), sábado (9.48) y viernes (8.5). Los días con las tasas más bajas son: jueves (5.2), miércoles (6.3) y martes (7.7).



El Gran Santo Domingo lidera las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana, con una tasa de 11.6. San Cristóbal, Santiago y La Altagracia le siguen con tasas de 9.8 y 7.4, respectivamente.



Modificación de la Ley 163-17



El Gobierno está trabajando en una reforma para fortalecer el sistema de sanciones de tránsito, incluyendo la eliminación de la prescripción de multas y la implementación de medidas para hacer más efectivo su cobro.



El presidente Luis Abinader destacó la “necesidad de actualizar la legislación vigente para adaptarla a las circunstancias actuales y mejorar su efectividad. Se prevé modificar la ley para adaptarla a la realidad, pero sería con el consenso de todos los sectores involucrados en la discusión”.



La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la coordinación entre entidades gubernamentales para mejorar la seguridad vial.



Señaló que el objetivo es modificar la Ley 163-17 para aumentar las sanciones y evitar que las multas prescriban con el tiempo. Agregó que con esto se busca disuadir a los conductores de cometer infracciones y garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito.



“Se está haciendo un levantamiento legal no solamente para que las sanciones sean más fuertes y modificar la Ley 163-17, sino que sea ponderado también el tema de que las multas no periman”, dijo Faride. El Gobierno reconoció la dificultad de calcular el gasto asociado a los accidentes de tránsito y los riesgos laborales debido a los diversos factores involucrados y las secuelas a largo plazo.



La reforma legal se centra en la implementación del sistema de puntos para infracciones y en mecanismos para inhabilitar a conductores reincidentes.



El director del Intrant, Milton Morrison, informó que se está trabajando en conjunto con la Procuraduría para digitalizar las multas de tránsito, lo que permitirá identificar a los reincidentes. Ya hay un borrador avanzado y dentro de seis meses se presentará un proyecto de ley para implementar estas reformas de manera definitiva.



Gastos por accidentes de tránsito



El presidente Luis Abinader destacó la importancia del problema y su impacto más allá del sector salud, indicó que alrededor del 2.2 % de los gastos de salud está relacionado con los accidentes.



El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, destacó la complejidad de cuantificar los gastos derivados de los accidentes de tránsito.



Manifestó que es difícil determinar el gasto absoluto debido a las múltiples variables implicadas, como lesiones invalidantes y no invalidantes, y secuelas posteriores. Afirmó que el gasto estimado supera los RD$100 mil millones.



El ministro de Salud, Víctor Atallah, dijo que hay lesiones que provocan discapacidades permanentes.

“Hay unos gastos de RD$121 millones en accidentes por trauma. Hay lesiones que permanecen con el tiempo y por esta razón, es muy complejo elaborar un cálculo automático”, sostuvo el ministro de Salud.

El 25% de muertos por accidentes son jóvenes

El presidente Abinader destacó que el 25% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito son jóvenes de 25 a 34 años y que el 68% de los accidentes involucran motocicletas. Dijo que en el 2023, 121 mil 850 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito, muchas de ellas sin protección ni casco. Anunció que para mediados de 2025, habrá una red de atención de traumas en todo el país, con una aplicación para localizar centros de atención tras un accidente. Explicó que el parque vehicular ha aumentado un 25,59% en los últimos cuatro años, con un 57% de motocicletas, 18% de carros, 8,9% de camiones y 2,5% de autobuses.

Gastos

El Gobierno estima que el gasto del Estado debido a los accidentes de tránsito supera los RD$100 mil millones.

Datos

Entre el período 2016 y 2024 fallecieron 26,257 personas a consecuencia de los accidentes de tránsito