El presidente Luis Abinader anunció este domingo que la vicepresidenta Raquel Peña será su compañera en la boleta presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones del 2024.



“Nuestra querida vicepresidenta y ya proclamada candidata Raquel Peña”, así lo expresó al inicio del discurso en el que aceptó ser nuevamente el candidato a la presidencia por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).



La vicepresidenta es elogiada por algunos líderes políticos por su gran experiencia y lealtad. El expresidente Hipólito Mejía, en particular, ha expresado anteriormente que Peña no tiene sustituto para repetir como compañera de boleta del presidente Luis Abinader en las elecciones del 2024.



“Esta es una vicepresidenta que no tiene sustituto, increíble, salió de las entrañas de Santiago, de la Universidad Católica”, comentó Mejía.



Además de ser una compañera de boleta ideal en la campaña de 2020, Raquel Peña pareciera ser el soldado confiable del presidente Luis Abinader. Es la vicepresidenta de la República que más funciones y responsabilidades ha tenido a cargo.



Y es que Peña, una figura poco conocida en la política y que fue elegida por Abinader dos meses antes de la fecha prevista para la contienda electoral de 2020, a la par con sus funciones de vicepresidenta, ha tenido que asumir la presidencia de gabinetes importantes del Gobierno, alguno de los cuales han creado ruidos y ella ha servido como buen bombero: apaga fuegos. En la crisis sanitaria por el Covid-19 dirigió el Gabinete de Salud y los resultados del manejo positivo de la pandemia han sido ejemplo para otros países y motivó a que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitara al presidente y su gobierno por el manejo frente a la pandemia y por exhibir índices muy bajos de letalidad.