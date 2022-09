Cierre del proceso de renovación interna tendrá lugar el domingo. Entre los puntos que aprobará figuran la conformación del Comité Nacional de más de mil miembros

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) prepara la agenda para asamblea de cierre del proceso de renovación interna que tendrá lugar el próximo domingo en el Hotel Sheraton, en la capital. Entre los puntos que aprobará figuran la conformación del Comité Nacional de más de mil miembros y la integración de la Dirección Ejecutiva, compuesta por sesenta dirigentes.



El interés de los perremeístas está puesto en la conformación de la Dirección Ejecutiva, que tiene trece puestos vacantes y la posibilidad de que alguno de los actuales no repita. Entre los nombres que se ha dicho a lo interno de la organización que no seguirán la cúpula figuran Rafael (Fafa Taveras) y Ramón Alburquerque.



Los estatutos del PRM establecen membresía exoficio para el presidente de la organización, vicepresidentes, secretaría general, los subsecretarios nacionales. El presidente de la República cuando sea de ese partido es miembro con voz y voto, mientras que participan sin voto, la vicepresidencia y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.



En el caso del Senado, el tema representa un dilema para el PRM, pues el numeral dos del artículo 27 de los estatutos establece que el presidente del Senado participa sin voto, pero la organización escogió a Eduardo Estrella presidente del Senado, aunque no es miembro de esa organización y tiene su propio partido, Dominicanos por el Cambio.



En el PRM se da por hecho que pasarán a la Dirección Ejecutiva y no están actualmente, la vicepresidenta Raquel Peña y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, así como Wellington Arnaud, Samuel Pereyra, Iván Hernández, Gloria Reyes y Sigmund Freund, este último recientemente fue designado delegado político de la organización ante la Junta Central Electoral. La lista la completarían el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó, Roberto Ángel Salcedo y Adolfo Pérez.



En el caso de Bisonó y Salcedo se sumaron al PRM en la campaña pasada. Bisonó viene del Partido Reformista y Salcedo del PLD. También pasarían a la Dirección Ejecutiva, Catalino Correa Hiciano, Santiago Hazim, Julito Fulcar, nfren Cuello y Eylin Beltrán, los dos últimos son asistentes especiales del presidente Luis Abinader. Cuello fue secretario general del partido oficial durante el proceso en que pasó de Alianza Social Dominicana (ASD) a PRM.



Antes de su salida del gobierno, se daba por hecho, que Lisandro Macarrulla pasaría a la Dirección Ejecutiva, pero habría que ver si ese plan aún se concreta.



Los miembros actuales



Los integrantes actuales de la Dirección Ejecutiva del PRM son Luis Abinader, Hipólito Mejía, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Eduardo Sanz Lovatón, Deligne Ascención, Roberto Fulcar, Milagros Ortiz Bosch, Jesús (Chu) Vásquez, Andrés Bautista, José Marte Piantini, Geanilda Vásquez, César Cedeño, Jesús Feris Iglesia, Alberto Atalah, Andrés, César Sánchez y Antonio Almonte.



También, Limbert Cruz, David Collado, Faride Raful, Franklin García Fermín, Miguel Ceara Hatton, Luis Valdez, Luis Delgado, Fernando Durán, Nelson Arroyo, Felipe (Fellito) Suberví, Josefa Castillo, Jean Luis Rodríguez, Salvador Ramos, Yadira Henríquez, Vicente Sánchez Baret, Alfredo Pacheco, Víctor D’ Aza, Rafael Santos, José García Ramírez, Miguel de Jesús Vásquez Escoto, Anulfo Pascual, Eligio Jáquez, Sonia Guzmán, Faruk Miguel, Tony Raful, Víctor D´Aza, Sarah Emilia Paulino, Manuel Durán, Jacobo Fernández y Amaury Justo Duarte. La mayoría ocupa cargos en el gobierno en el país y servicio exterior.

Samuel Pereyra figuraría en nuevo grupo. Wellington Arnaud pasará a la DE. Gloria Reyes, exdiputada entre nuevos. Iván Hernández, dirigente Santiago. Adolfo Pérez pasaría a la DE. Efren Cuello, asistente del Presidente. Eylin Beltrán, asistente de Abinader.

Proclamará autoridades de más de mil organismos

El secretario de organización del PRM y presidente de la Comisión de Elección Interna, Deligne Ascención, informó que en la asamblea serán proclamadas las autoridades de más de mil 127 organismos que tiene el PRM, incluida las autoridades nacionales correspondientes a la presidencia y la secretaría general. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía repiten en esos cargos, que fueron electos por primera vez en el 2018. Su nuevo periodo concluye en el 2026. El PRM modificó sus estatutos y redujo el número de vicepresidentes a tres. Los cargos quedaron ocupados por Milagros Ortiz Bosch, primera vicepresidenta y Eddy Olivares, segundo con la responsabilidad de dirigir el órgano ejecutivo de la presidencia del partido oficial. La tercera recayó en Nelson Arroyo. El PRM también tiene tres subsecretarios nacionales y prohíbe a sus autoridades aspirar a cargos de elección popular.