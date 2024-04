Santo Domingo.- Tras años de militancia en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la exdiputada de la provincia San José de Ocoa, Esther Minyety, renunció a esa organización política.

Minyety expresó que su renuncia se debe a que hace tiempo que esa organización se alejó de los principios que la acercaban al pueblo y a las causas nobles.

“Yo nací en el PRD y toda mi vida he sido perredeísta porque mis ideales son los ideales de Peña Gómez, por lo que he sido parte del PRD por casi 50 años ya que desde adolescente me integré al partido, desde donde tuve el honor de ser diputada al Congreso Nacional. En este momento entiendo que el PRD se ha distanciado de esas ideas y de ese legado peñagomista”, reza la carta de Minyety dirigida a Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD.

Agrega que, en su condición de secretaria política, miembro de la Comisión Política y directora de la Región del Valle, agradece la confianza que le dio Vergas Maldonado y sus compañeros de desempeñar importantes roles en la organización.

Sin embargo, explica que, “nuestro sentir en estos momentos es estar tranquila, sin mayores preocupaciones, por lo que presento mi renuncia irrevocable al partido y a todas las funciones y ocupaciones que tengo en el mismo”, concluye la renuncia.

En las pasadas elecciones municipales Minyety inscribió su candidatura para optar por la Alcaldía de su provincia, pero la organización le negó el derecho democrático de participar en la contienda sin siquiera someterla a una convención.

Minyety quien se desempeñó como diputada en el período 2010-2016 reiteró su agradecimiento al partido que militó.