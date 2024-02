Enfoca la campaña y propaganda con figura de Leonel y llama a votar en su casilla incluso en los lugares de alianza

La Fuerza del Pueblo (FP), el partido más joven del sistema y que entró la competencia electoral para las elecciones de este año, tiene una estrategia final de cara a las elecciones del 18 de febrero de fidelizar el voto en la casilla verde e inducir a los simpatizantes del líder y presidente de la organización, Leonel Fernández, para que voten por los candidatos de ese partido en el nivel municipal.



La estrategia también busca que los votantes de los candidatos que forman parte de la alianza Rescate RD, en el que la FP va unida al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), voten en la casilla tres del partido verde.



Como parte de esa estrategia, la FP tiene una amplia propaganda de vallas en puntos estratégicos de la capital y las provincias. Igualmente, una agresiva campaña en las redes sociales.



La estrategia incluye la creación del Podcast “el rugido del león” que en su estreno Fernández ha sostenido conversaciones con los principales candidatos de su partido para proyectar su imagen y su propuesta de gobierno municipal.



El expresidente es de las figuras políticas de mayor impacto de opinión pública y, de hecho, la simpatía con que cuenta la organización está vinculada al peso de su figura en el escenario político.



La FP cuenta con un equipo de veteranos dirigentes que tienen el reto de ejecutar la estrategia de posicionamiento y que será la primera prueba electoral real como partido político para la organización, fundada en 2019.



La FP participó al vapor en las elecciones municipales de 2020, y apenas alcanzó un poco más de 3% de votación y ha conservado dos alcaldes y dos directores de distritos de los que obtuvo en las elecciones municipales de marzo de 2020.



La organización ha perdido algunos de los alcaldes y directores de distritos que logró en alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las pasadas elecciones.



Es el caso de la alcaldesa de San Juan, Hanoi Sánchez, que pasó al PRM y ahora es candidata a la reelección por el partido oficial.



Basados en la escasa votación y representación municipal que logró en 2020, algunos dirigentes han puesto a circular la narrativa de que la FP saldrá victoriosos en las elecciones del 18 de febrero, porque aseguran que lograrán más votación y representación de la que tienen en la actualidad.



La FP afirma que cuenta con más de 2 millones cien mil afiliados en su padrón. Es una estrategia de fidelización que implementa la organización.



Igualmente, la organización ha afirmado que cuentan con una gran cantidad de simpatizantes que manifiestan su inclinación con Fernández a través de las redes sociales, pero que no están registrados como miembros de la organización política.



El equipo fuerte de la campaña



Fernández encabeza la estrategia de la organización y el equipo lo integran Rubén Maldonado, coordinador de campaña, un veterano dirigente que ha sido diputado en tres ocasiones y encabezó la construcción de la FP en el Gran Santo Domingo.



Según las encuestas, es el gran bastión electoral de la organización. Ignacio Ditrén es el coordinador de la campaña municipal.



Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP y Antonio Florián (Peñita), secretario general, son los supervisores generales de la campaña y a ambos se le reconoce el agudo pensamiento estratégico que ha influido en el crecimiento que ha tenido la organización.



José Rafael Vargas es el coordinador de estrategia, especialista de la comunicación política y exsenador por la provincia Espaillat.



Nicolás Calderón es el encargado financiero del proyecto y dentro de la FP ha sido un gestor clave de la alianza opositora con el PLD y el PRD.



Los coordinadores de campaña son de la sociedad civil y organizaciones sociales, Franklin Almeyda, un veterano dirigente de los principales ideólogos de la fundación de la FP; Bautista Rojas Gómez, encargado de organización es senador de Hermanas Mirabal y cuenta con gran experiencia política.



El coordinador de programa de gobierno es Rafael Camilo; de gabinete temático, Daniel Toribio y Henry Merán, es el coordinador de campaña congresional y, Julio Horton, adjunto.



Los coordinadores nacionales adjuntos son Mery Valerio, Luis Toral, Franklin Labour, César Fernández y Elías Serulle.



Apuesta por la alianza



Fernández, que en el tramo final de la campaña desarrolla un intenso activismo promoviendo las candidaturas municipales, ha asumido el discurso de victoria electoral de la alianza opositora Rescate RD.

El candidato presidencial de la FP, coincide con el discurso del PRD y el PLD que apuestan a que el voto conjunto de los partidos aliados de la oposición supere al PRM en número de plazas y votos.

Radhamés Jiménez, Nicolás Calderón y Rubén Maldonado

El relato para combatir al PRM



Ante la insistencia del partido de gobierno de su posicionamiento electoral arrollador, Fernández y los dirigentes de la FP responden con críticas a la situación económica del país.



Uno de esos casos fue una respuesta al presidente Luis Abinader que en referencia indirecta a Fernández, dijo que hay “candidatos que no pasan de la eterna juventud” y marcan 24%.



A esa alusión Fernández respondió con un discurso económico. De hecho, luego de eso, el presidente Abinader no ha vuelto a decir que marcan 24%.



“Los que no llegan ni al 24 ni a fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos”, respondió Fernández .



Agregó: “Dígale a esas cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de la pobreza que en este país los chelitos rinden y dígale a los cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable para ellos”, recomendó Fernández a Abinader.



En sus artículos que publica en Listín Diario, Fernández también insiste en el estancamiento económico como la principal razón para ganarle al gobierno en las elecciones de febrero y mayo de este año 2024.

Como parte de esa narrativa, el expresidente y candidato presidencial de la FP, sostiene que el gobierno tiene estrategia de marketing político en el que exagera las cifras de su gestión de gobierno. A esa estrategia Fernández ha bautizado como “complejo de Botero”



Igualmente, ha acusado al Banco Central de manipular las cifras sobre el crecimiento de la economía y otros variables de la macroeconomía y proyectos como el número de viviendas.

José Rafael Vargas, Roberto Rosario y Mery Valerio.

Tiene aceitada su estructura

El coordinador general de la campaña de la FP, Rubén Maldonado aseguró que la estructura de la FP está lista para movilizar a sus votantes hacia las urnas en las elecciones del 18 de febrero. Igualmente, afirmó que están entrenados para defender el voto en las urnas tanto de la FP como de la alianza Rescate RD. Dijo que han entrenado a más de 48 mil delegados que estarán en las mesas de votación y un personal de 60 mil integrantes adicionales que estarán dando soporte. “Nuestra estrategia es vota tres, porque buscamos fidelizar el voto”, subrayó el también miembro de la Dirección Política de la organización. Maldonado aseguró que su partido tiene una estructura nacional que probará en las elecciones del 18 de este mes que “somos el partido más organizado del país”. “El PRM lo que hace es imitarnos a nosotros y van detrás de nosotros haciendo lo que nosotros hacemos”, dijo.