El jefe de la Misión de Observación de la OEA, Eduardo Frei, dice que el papel es garantizar un buen proceso electoral

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eduardo Frei, asegura que los técnicos y especialistas que se encuentran en el país para las elecciones no han sido enviados para cambiar leyes, autoridades ni hacer nombramientos, sino a apoyar para que mañana domingo haya un buen acto electoral.



En entrevista especial, Frei, quien lideró también la misión de observación de las elecciones del 2020 en el país, afirma que el papel de la OEA en República Dominicana en este proceso va dirigido, además, a que se respeten las normas, haya seguridad, tranquilidad; para que la gente pueda ir a votar y para que no se produzcan disturbios cerca de los locales de votación mientras la gente expresa su voluntad.



“Aquí no venimos a cambiar leyes, no venimos a cambiar autoridades ni a hacer nombramientos. Venimos a apoyar a las instituciones del país de forma permanente, a apoyar a los ciudadanos con nuestra presencia para que haya un buen acto electoral, que se respeten las normas, que haya seguridad, que haya tranquilidad, que la gente pueda ir a votar, que no se produzcan líos cerca de los locales de votación y para que la gente exprese su votación”, manifiesta el también expresidente de Chile.



Mañana domingo serán las elecciones presidenciales y congresuales y, en estas pocas horas que restan para la fiesta de la democracia, hay que darle espacio al silencio para que los más de ocho millones de votantes convocados puedan pensar y reflexionar sobre su voto, según considera Frei.



“Aquí la voz del pueblo es lo fundamental. Ya ha pasado toda la campaña y han escuchado de todas partes y por lo tanto, dejémoslos tranquilos (a los electores) para que puedan votar porque al final, la gente es muy sabia y normalmente vota por lo que es mejor para su país, en lo que cree en ese momento que es lo mejor para su país”, exhorta.



Participación para la democracia



Con la fresa de que “si no hay participación, no enriquecemos la democracia”, Eduardo Frei invita a los dominicanos a participar en las elecciones de mañana, tras manifestar que cuando esto no ocurre se va viendo “un debilitamiento de los actores democráticos y comienzan a aparecer algunos dictadores”.



“Yo estoy convencido de que no hay sistema, puede que no sea perfecto, pero no hay ningún sistema en el mundo que sea mejor que la democracia. Por eso siempre hay que perfeccionarla, cuidarla y cuál es la misión de la OEA, ayudar”, refiere durante una entrevista con Julissa Céspedes para CDN, canal 37.



A juicio del jefe de la misión de observación electoral, quien ya tiene la experiencia en el país de las elecciones del 2020, en la República Dominicana ha habido un cambio radical a lo que se vivió hace cuatro años, cuando las elecciones fueron celebradas en una situación especial en medio de la pandemia y de otros factores.



Trabajo de la misión



Al hablar sobre los trabajos de la misión de la OEA, el también exmandatario de Chile resaltó que los 84 especialistas que se encuentran en esta nación están analizando todo el proceso. Mencionó que se observa lo relacionado a los sistemas electorales, sistemas de género, difusión, participación, violencia en los actos electorales, así como el uso de las tecnologías.



“Yo llegué el martes y desde el martes hasta este momento, no he parado de reunirnos con múltiples personas y lo vamos a escuchar a todos hasta mañana (hasta hoy) en la tarde, previo a la elección y el domingo, nos mantendremos en las calles mirando cómo la gente vota, de tal manera que cuando tengamos que hacer nuestro informe, seamos los más claros y explícitos”, explica.



“Hemos escuchado a todos los partidos, hemos escuchado a todos los candidatos, venimos de una reunión con uno de los candidatos, hemos escuchado a una de las mujeres candidatas ayer y viendo el tema de las cuotas”, agrega.



Sostiene que el objetivo de todos los observadores es informarse y elaborar el informe final que recogerá cada una de las cosas que le he han externado, así como los datos que se recopilen durante todo el proceso.



“Y, en el informe final, que después tiene que ser aprobado por la OEA, se entrega públicamente y se entrega a los países con todas las observaciones, recomendaciones, experiencias recogidas en los procesos electorales que son muy importantes”, precisa.



Durante la entrevista, Eduardo Frei habló sobre la importancia de que en los países funcionen los tribunales y la justicia electoral en estos procesos, al referir que cuando las denuncias son llevadas ante estas jurisdicciones es cuando adquieren validez y pueden ser comprobadas. “Nosotros hemos recibido todo lo que hemos escuchado, lo vamos a presentar en nuestro informe, pero no tienen aún comprobación porque en las campañas muchas veces se hacen denuncias, pero después no se concretizan. Si una persona dice ‘se están comprando votos’, tiene que haber una comprobación. Entonces, es muy importante eso. Nosotros vamos a seguir trabajando, como le he dicho”, apunta.

Sobre la Misión de Observación

Esta semana, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició sus trabajos de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mañana domingo.



La misión, liderada por el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz Tagle, está compuesta por 84 personas de 19 nacionalidades. Durante su trabajo en el país, darán seguimiento a temas de organización electoral, tecnología electoral, voto en el extranjero, violencia electoral, justicia electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, y campañas, medios y comunicación digital.



Hasta el momento, se han reunido con representantes de gobierno, autoridades electorales, líderes y candidaturas, académicos y representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional.



Se trata de la vigésimo segunda (22) vez que la OEA despliega una Misión Electoral en República Dominicana, y es posible gracias a las contribuciones financieras de Brasil, Canadá, Corea, Estados Unidos, España, Francia, Italia y Países Bajos. Luego del proceso, emitirán un informe preliminar.