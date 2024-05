ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. – A propósito de celebrarse este próximo domingo 19 de mayo las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, dio a conocer los detalles sobre la delegación y alcances de la Observación Electoral Internacional.

El titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Manolo Pichardo indicó que, invitó al país una amplia delegación de intelectuales y profesionales en el área electoral encabezada por el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, así como diplomáticos, políticos y académicos de Europa, Estados Unidos y América

Latina.

«Nosotros confiamos en la JCE, pero también estamos resguardandonos un poco, la Fuerza del Pueblo ha invitado a personalidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, con la finalidad de que estos acompañantes en su calidad de Observadores Electorales Internacionales, estén en cada paso y durante todo el proceso electoral principalmente al inicio y cierre de las urnas, para hacer acopio de informaciones importantes y de que las mesas estén en orden, o sea en tiempo y forma», indicó el miembro de la Dirección Politica de la FP.

Entre los Observadores también estarán presentes: Jaime Miranda, ex canciller de El Salvador; Miguel Ángel Rodríguez, ex canciller de Perú; Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador; Marina Urrizola, técnico responsable de la planificación y sistematisación de la Observación Electoral, entre otros.

El también ex presidente del Parlamento Centroaméricano, expresó que con la presencia de esta delegación la Fuerza del Pueblo busca blindar el resultado electoral que llevará al partido liderado por el Dr. Leonel Fernández a clasificar a la segunda vuelta electoral y posteriormente al triunfo junto con los demás partidos que conforman la alianza RescateRD.

Pichardo también enfatizó que los delegados y algunos miembros de la Fuerza del Pueblo, estarán presente en el cierre de los colegios de votación para ver el conteo de votos y la transmisión de la data a los centros de la Junta Central Electoral, resaltando que los observadores estan debidamente acreditados por el órgano electoral.