La JCE amplió el piloto del voto en casa al Gran Santo Domingo y el voto penitenciario a 21 recintos carcelarios

La Junta Central Electoral (JCE) avanzó de manera significativa en las elecciones de este año en la estrategia de inclusión y facilidad del ejercicio del sufragio a grupos vulnerables. El órgano electoral avanzó en lo referente al voto casa, las facilidades de acceso en los centros de votación y el voto penitenciario, ambos con pilotos previos en las elecciones de 2016.



El padrón del voto penitenciario es de 4 mil 296 inscritos en 21 recintos carcelarios, según detalló el presidente de la JCE, Román Jáquez. Esos votantes solo podrán sufragar por el nivel presidencial, conforme establece la resolución 31/2024 de la JCE que norma la votación en los recintos penitenciarios.



Mientras que el voto en casa se implementará en el Distrito Nacional y Santo Domingo a 98 personas registradas por la JCE para recibir esa asistencia.



El órgano electoral también ha experimentado una serie de mejoras en los centros de votación para que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer el sufragio sin mayores obstáculos.



La JCE ha implementado el voto con plantilla dirigido a la población no vidente que permitirá al ciudadano acceder a una boleta impresa en relieve para facilitar la escogencia de los candidatos Esa plantilla será entregada con la boleta firmada y sellada.



Igualmente, la JCE ha implementado un centro de relevo de lengua de señas dirigidas a personas con discapacidad auditiva, un modelo único en la región, conforme ha afirmado el presidente de la JCE.



Para esas facilidades, la JCE creó la figura del gestor electoral, que se trata de personas apostadas en los recintos de votación para ayudar a las personas que presenten alguna discapacidad. La JCE sometió a ese personal a un entrenamiento especial para esos fines.



¿Cómo se vota en las cárceles?



El reglamento para la implementación del voto penitenciario establece que se aplicará en los centros de corrección que forman parte del nuevo modelo penitenciario y también las cárceles de Nagua, María Trinidad Sánchez, Azua y Salcedo. En total fueron incluidos 21 centros penitenciarios.



La lista preliminar de la JCE sobre el número de internos empadronados en cada recinto establece que en San Felipe de Puerto Plata hay 243; Najayo Mujeres, 178; Dajabón, 83; Rafey Mujeres, 41; Elías Piña, 30; Mao Valverde, 133; Rafey Hombres, 451; Monte Plata, 151; Vista al Valle, 147; San Pedro de Macorís, 438; La Isleta, Moca, 362; Baní mujeres, 29; Anamuya, Higüey, 369; Cucama La Romana, 321; El Pinito, La Vega, 239; Najayo Hombres, 528; Najayo San Cristóbal, 391; 15 de Azua, 77; 19 de Azua, 113; Nagua, 155 y Salcedo, 108.



El artículo 14 de ese reglamento establece que las organizaciones políticas que presentaron candidaturas para las elecciones del próximo domingo, tendrán derecho a acreditar de delegados políticos en los recintos penitenciarios.



El artículo 17 establece que el día de las votaciones podrá tener acceso a esos lugares en calidad de observadores los designados de cualquier institución que de manera continua y notoria realizan actividades en los recintos penitenciarios, con previa acreditación de la JCE.



La votación en los centros penitenciarios tiene un horario especial. La instalación de los colegios comenzará a las 9:00 am, con la presencia de los delegados de los partidos políticos acreditados. Las votaciones serán desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde.



En los recintos donde la cantidad de inscritos no exceda los 100, la instalación de los colegios será al mediodía y la votación empezará a las 2:00 pm y cierra a la 5:00 pm. La transmisión de esos resultados seguirá la misma metodología de los restantes centros de votación.

Voto en casa tiene pasos rigurosos para ejecutarlo

De acuerdo con la resolución 33/2024 sobre la implementación del voto en casa, la JCE dispondrá de equipos móviles que contarán con tres integrantes, un presidente, secretario y un vocal, cada uno con su sustituto. También una persona que fungirá como supervisor, un representante de las organizaciones de las personas con discapacidad, un miembro de Policía Militar Electoral, un delegado de las organizaciones políticas acreditadas para tales fines y un chofer. Una vez en la casa, la resolución de la JCE detalla el proceso que debe agotar el equipo para facilitar el ejercicio del voto a la persona, que consiste en seis pasos. Presentación de los integrantes del equipo, la persona debe entregar su cédula, se acondicionará un espacio escogido por la persona o sus familiares para colocar el pódium de votación y el presidente del equipo debe brindar toda la asistencia necesaria.

Juntas contarán votos de quienes sufragan en casa

Una vez instalados los equipos necesarios para que una persona pueda votar desde su casa, se procederá a entregar a la persona las boletas de los diferentes niveles de votación, concluido el marcado, el votante colocará las boletas en un sobre sellado. Dicho sobre quedará bajo la responsabilidad del presidente del equipo móvil. Esos votos serán depositados en la junta electoral de cada demarcación y las rutas empiezan a las 7:00 pm y concluyen a las 5:00 pm. La JCE no ha informado si revelará las rutas del personal que se trasladará a las casas de las personas que tienen condiciones especiales. Tampoco ha dicho de cuántos equipos dispone para ejecutar ese proyecto.