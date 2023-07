Email it

El Gobierno insiste en el éxito sin precedentes en materia económica a través de una amplia estructura mediática, pero la oposición refuta con que hay retroceso

Los tres principales proyectos políticos de cara a las elecciones de 2024 han intensificado la estrategia para obtener la mayor cuota del pastel del poder que está en juego el próximo año.



Desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se arrecia la conquista de opositores, especialmente representantes congresuales y municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mientras que desde el Gobierno ese mismo partido intensifica el relato del bienestar económico que afirman hay en el país en la gestión de Luis Abinader.



En la acera opositora, el PLD se sacude y se lanza a las calles con marchas, toques de bandera y mayor presencia mediática. Mientras que desde la Fuerza del Pueblo (FP) Leonel Fernández, precandidato presidencial de ese partido, endurece las críticas a la gestión de Abinader y avanza en el plan de dos millones de afiliados en su padrón.



Para el consultor político y especialista en manejo de crisis, Héctor Céspedes, la ecuación de la guerra del 2024 es la siguiente: la oposición tiene que convencer a los electores de que puede hacerlo mejor que Luis Abinader en tres pilares, seguridad ciudadana, economía y obras de infraestructura.



Al solicitarle una evaluación sobre el desarrollo de las estrategias de cada grupo, Céspedes respondió que el Gobierno lleva la ventaja en este momento.



“Hasta ahora el Gobierno va mejor que la oposición porque, entiendo, la oposición todavía no ha arrancado, el Gobierno arrancó la reelección hace más de un año y la oposición está afinando los candidatos; el Gobierno tiene una luna de miel todavía con la ciudadanía, y no se observa una oposición que le refresque a la gente los errores que se han cometido y las cosas que no se han cumplido, pero entiendo que eso tiene que cambiar; tiene que salir un opositor que enfrente la narrativa del Gobierno y proponga algo mejor”, apuntó el especialista.



La narrativa oficial sobre el bienestar económico abarca desde mejora de los precios de los distintos productos y servicios, baja en la deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) hasta la inversión extranjera y la llegada de las remesas.



El Gobierno cuenta con una artillería de voceros en medios de comunicación y redes sociales para ampliar el relato sobre el éxito de la gestión de Abinader.



En los últimos tiempos, el Gobierno ha sumado en su defensa algunos voceros de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), el partido de Los Vincho, uno de los grupos históricamente más efectivos en materia de opinión pública.



La prueba sobre el viraje de ese grupo que históricamente había sido aliado de Leonel Fernández, son las críticas constantes de Vinicio (Vinicito) Castillo hacia la FP y Fernández. Por ejemplo, ayer el expresidente publicó un artículo con agrias críticas al Gobierno, que fue públicamente objetado por el aspirante a la senaduría del Distrito.



Reto de procesos internos



Desde el punto de vista partidista, el PRM ha arreciado su estrategia de conquistar partidos con personería jurídica y dirigentes de las organizaciones opositoras. Solo el pasado fin de semana, desde las filas del PLD, fueron juramentados en el PRM tres alcaldesas y el diputado Bolívar Valera, electo en la boleta morada por Santo Domingo Este.



Como estructura política, el mayor reto que tiene el PRM es en la elección de las candidaturas a cargos congresuales y municipales.



Por ejemplo, en algunas demarcaciones como Santiago y Los Alcarrizos, hay quejas de los dirigentes por las reservas, mientras que en sectores como Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, la organización se ha visto precisada a escoger mediante primarias las candidaturas a la alcaldía, en lugar de encuestas como había definido originalmente.



En el Distrito Nacional, donde el PRM se reservó tanto la plaza senatorial como la alcaldía, el partido oficial tiene el reto de encontrar un candidato para gobernar el municipio, pues habría una negativa de la actual alcaldesa, Carolina Mejía de repetir en el cargo.



Desde la oposición, el reto será enfrentar la narrativa de que hay una batalla por el segundo lugar entre la FP y el PLD puesta en marcha por voceros vinculados al Gobierno. Si esa idea gana terreno beneficia al PRM.



Igualmente, los partidos opositores tienen pendiente la tarea de lograr una participación unificada en las municipales y congresuales, pero ese proceso se ve estancado.



El principal impulsor de esa idea es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, pero al parecer el avance ha sido mínimo.



La cúpula del PLD está dividida sobre el tema y aunque algunos cercanos colaboradores del presidente de esa organización y expresidente, Danilo Medina, han afirmado que la alianza es posible, el candidato presidencial, Abel Martínez, ha sido tajante en rechazar la posibilidad de una alianza con la FP.



Según se ha comentado en los círculos políticos, la propuesta de alianza consistiría en un respaldo a la candidatura presidencial del partido que obtenga mayor cantidad de votos en las elecciones municipales de febrero de 2024. Esa idea ha sido planteada por Abel Martínez.



En los espacios de discusión, ha sido planteada por el líder del PRD que también promueve su candidatura presidencial, pero ha dicho que es partidario de la alianza de toda la oposición en los niveles congresuales y municipales.

¿Cuál es la importancia de febrero en mayo?

En febrero se medirá la fuerza municipal de los partidos. La oposición dividida da ventajas al PRM para lograr un mayor número de alcaldes y directores de distrito, sin embargo, para fines de lectura política, el PRM no puede cantar victoria si logra más plazas que la oposición y al mismo tiempo, la votación conjunta de la oposición supera la del PRM. Si esa variable se confirma en la práctica, para el PRM quedaría la lectura de que no gana en primera vuelta, por tanto, además de ganar plazas, el PRM tiene el reto de sacar más votos que toda la oposición, aunque vaya dividida, porque la presidencia no se gana con mayoría simple, como sí ocurre con otros cargos.