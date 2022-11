Email it

Santo Domingo. El dirigente político Guido Gómez Mazara dijo este martes que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha fracasado en el combate a la delincuencia que, actualmente es uno de los temas de mayor perturbación en el país.

“En materia de combate a la delincuencia, el Gobierno se ha quemado”, manifestó Gómez Mazara.

Al ser entrevistado en el programa radial “El Rumbo de la Manaña”, por 98.5 FM, el miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que, abordar el tema de la inseguridad nacional desde una perspectiva de “mano dura, pura y simple” o pretender darle una solución mediática ha sido un fracaso de las autoridades.

“A mis amigos del Gobierno, ¿ustedes hicieron algún estudio económico del impacto que tiene en esos sectores de comerciantes medios la posibilidad de restricción de horarios, control de cualquier tipo de actividad? ¿Cómo eso impacta en la sociedad dominicana?”, cuestionó al criticar las medidas establecidas contra la venta de bebidas alcohólicas y cierre de centros de diversión a la media noche.

En ese sentido, expresó que, no se debe asociar pobreza con delincuencia ni creer que porque una persona salga a tomar alcohol sea un atracador. Agregó que, se debe más bien, implementar mayores oportunidades para las personas que viven en los sectores más pobres del país.

“Tú no puedes creer que el problema se resuelve apretando abajo, no. El problema se resuelve generando las oportunidades indispensables abajo y sobre todas las cosas…para la solución de ese conflicto hay que tener un mayor entendimiento de lo que pasa en el barrio, en la marginalidad social. O sea, la concepción popi no está en condición de entender ese fenómeno”, explicó.

Alternativas

A juicio de Gómez Mazara, el proceso de inseguridad ciudadana está estrechamente ligado a factores como pobreza, marginalidad, desigualdad y falta de oportunidades.

Por lo que, sugirió a las autoridades implementar diferentes actividades deportivas y culturales que involucren a los jóvenes y barrios marginados, a fin de ofrecer diversas alternativas a la población más encarecida.

Citó algunas ideas, entre ellas la creación de murales artísticos, en modalidad de competencia entre los barrios más vulnerables de la capital, así como la participación en jornadas de limpieza de cañadas y otros lugares que lo ameriten.

“En ningún país del mundo, la mano dura pura y simple resuelve ningún problema, es una combinación de elementos”, precisó al tiempo que destacó que, una de las medidas que ayuda a controlar la delincuencia es identificar los elementos que la impulsan.