Hoy se cumple un año del fallecimiento del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien durante más de tres décadas fue uno de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Su muerte sacudió a la dirigencia política del país debido a las circunstancias en que se produjo, además del manejo que tuvieron las autoridades al no evitar que las imágenes de su cadáver se filtraran en las redes sociales.



Su viuda, Ingrid Mendoza, refirió en agosto de este año en un mensaje en su cuenta de Twitter que el responsable había sido un militar que se encontraba en la escena.



“Establecer el nombre de esta persona (lo que es muy fácil) igual debe formar parte de las investigaciones cuyas conclusiones, como en tantas otras ocasiones, volvemos a solicitar a las autoridades correspondientes, ahora de forma pública, por esta vía.”, expresó Mendoza.



Aquel 28 de octubre de 2021, Pared Pérez había salido hacia una residencia de su propiedad, ubicada en Juan Dolio, en compañía de su esposa Ingrid Mendoza; no obstante, antes de viajar se habría comunicado con su hermano Sigfrido Pared Pérez, almirante retirado de la Armada de la República Dominicana, para informarle dónde estaría.



De acuerdo con Mendoza, Reinaldo tenía un cuadro de depresión y había intentado acabar con su vida en dos ocasiones hasta que finalmente consumó el lamentable acto.



“Su decisión no fue cobarde ni valiente, no fue para huir de ninguna situación ni de alguna investigación! Su elección fue basada en la depresión que lo agobiaba y contra la cual, su psiquiatra, mis hijos y yo luchamos por meses, con uñas y dientes, sin que pudiera superarla”, indicó Mendoza.



El PLD realizará este viernes un homenaje póstumo a Pared Pérez en la Casa Nacional de la organización política que lleva su nombre.