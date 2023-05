Los partidos políticos tienen tres días francos para someter un recurso de reconsideración ante la Junta Central Electoral conforme establece el artículo 151 de la ley Electoral. El plazo empieza a correr a partir de la notificación de la resolución 13/23.



El pleno de la JCE ratificó la resolución que establece que la reserva del 20% de las candidaturas debe aplicarse por nivel de elección y no nacional como piden 22 de 31 partidos. La decisión del órgano electoral tiene gran repercusión en las alianzas.



Los partidos tienen que comunicar las plazas reservadas a más tardar el 2 de junio. Algunos partidos como el PLD han advertido que no acogerán la decisión de la JCE si mantenía el criterio de aplicar el artículo 58 de la ley 33/18 en base al nivel de elección.



Los partidos de oposición han advertido que la decisión del órgano electoral podría conllevar una crisis política.



Las 22 organizaciones que emitieron opinión de rechazo a la propuesta de la JCE analizan acciones conjuntas que tomarán ante la decisión definitiva del órgano.



El artículo dos de la resolución 13/23 establece que las reservas de las candidaturas debe hacerse por nivel de elección en un 20 en cada caso, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales.



Conforme a la decisión de la JCE, de un total de 2 mil 749 candidaturas que las organizaciones tendrán que escoger en octubre de este año, solo podrán reservarse 550 y dividida en los distintos niveles de elección.



De esa cantidad, serían 6 de 32 senadores; 38 de 190 diputados; 32 de 158 alcaldías; 233 de mil 164 regidores; 47 de 235 directores de distritos e igual número para los subdirectores.



Esa decisión ha sido rechazada por los principales partidos de oposición encabezados por la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).



La decisión de la JCE cuenta con el respaldo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dominicanos por el Cambio y el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).



El titular de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, calificó como una burla la actitud de la JCE, al considerar que la JCE “siquiera leyó” las opiniones de los partidos luego que la solicitó.



“Es una falta de respeto a los partidos políticos el hecho de la Junta adoptar la resolución el mismo día que venció el plazo; aunque la consulta no es vinculante, es una falta de respeto a los partidos”, expresó el también miembro del Comité Político del PLD.



Advirtió que la decisión puede generar una crisis política porque los partidos que se sienten afectados podrían optar por no ir a las elecciones.



El PLD había advertido que no acatará la decisión de la JCE de aplicar el 20% de la cuota bajo el criterio del nivel de elección y no nacional.



Otros dirigentes de oposición como Vinicio (Vinicito) Castillo Semán, advirtió al órgano que la decisión generará una crisis política porque afecta las alianzas entre los partidos políticos.



“Los miembros de la JCE demuestran hoy que no fueron a buscar consenso, armonía y respetar la Constitución, fueron atropellar derechos y crear confrontaciones, para el país es un hecho muy preocupante porque ponen en peligro la democracia”, dijo.