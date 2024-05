ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.– A tan 16 días para los comicios presidenciales y congresuales, miembros de la dirección media del Partido Fuerza del Pueblo, en Palmarejo-Villa Linda, distrito municipal de Los Alcarrizos, decidieron abandonar esa organización política, y pasar al Partido Revolucionario Moderno (PRM), para apoyar al presidente Luis Abinader y demás candidatos municipales.

Al tomar el juramento, Radhamés González, director ejecutivo municipal en Santo Domingo Oeste, les dio la bienvenida a los nuevos militantes, al tiempo que, les exhortó trabajar sin descanso, para que el presidente Abinader gane las elecciones en primera vuelta, y que, el partido mantenga mayoría en el Congreso Nacional.

El dirigente político manifestó además que el PRM es un partido recién creado y en constante crecimiento, que brinda oportunidades a todo aquel que quiera trabajar.

Asimismo, Sandro Sánchez, diputado y candidato a esa misma posición por la circunscripción número 5, señaló que con esta nueva juramentación, el PRM se fortalece más, y agregó que, en este distrito municipal ganará en mayo con más de 85 por ciento.

Se juramentaron en el PRM: Midel Feliz Espinosa, ex presidente de la dirección media de la Fuerza del Pueblo; José Miguel Sosa, ex secretario de organización; Cándida de la Cruz, ex encargada de los profesionales; Francia Ventura, ex encargada de la mujer; Wanda Sosa, ex encargada de la juventud, también Robinson Hinojosa, ex encargado de asuntos electorales.

Igualmente, dejaron la Fuerza del Pueblo, los dirigentes Dony Pérez, Alciviades Espinosa, Antonio Lebrón, Cándido Capellán, José Luis de los Santos, Jean Carlos Valdez, Ana Montero, en otros.