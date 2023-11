La Junta Central Electoral (JCE) convocó a un proceso de compra de excepción de urgencia por un monto superior a los 40 millones de pesos para el suministro de equipos informáticos y eléctricos para el montaje de las elecciones.



Según la referencia JCE-CCC-PEUR-2023-0012, el concurso es para la adquisición de 11 mil extensiones eléctricas; 100 lectores ópticos, 15 impresoras térmicas y 15 mil UPS.



La convocatoria se hizo ayer mediante espacio pagado y las ofertas se recibirán hasta el 21 de este mes.

Las características de las extensiones eléctricas contemplan 25 pies de longitud, conductor calibre 12, capacidad de carga 15ª-125V, tres tomacorrientes y forro termoplástico.



En cuanto a los lectores ópticos, el pliego de condiciones establece que deben ser inalámbricos, bidimensional 2D, 1D, baterías recargables, resistencia en caída hasta cinco pulgadas y 1.5 centímetro de cemento y de protección IP52.



En cuanto a las impresoras térmicas de etiqueta, las características deben ser cuatro pulgadas de ancho, resolución de 300 DPI, conexión USB 2.0 y bluetooth low energy 5, programación ZPL y EPL, construcción chasis de doble pared, soporte para PDF directo.



Para los UPS regular, las especificaciones son 600 VA Superior, que utilicen una sola batería de 12V-7ª, tres o más tomacorrientes alimentados por batería DC y son para ser utilizados en PC.



El documento de la JCE establece que no se permitirá más de una propuesta por oferente y que además no todas las empresas que participen tienen que concursar por todos los equipos que son objeto de licitación este mes.



La JCE ha avanzado en el montaje de las elecciones y la pasada semana informó de un acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por medio de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) para la realización de una auditoría técnica al sistema de escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados (EDET) que será utilizado en las elecciones de 2024.



Los partidos políticos vieron con buenos ojos la decisión de la JCE de auditar los equipos que se usarán para la digitalización y transmisión de los resultados de las elecciones de febrero y mayo de 2024.



El partido Fuerza del Pueblo (FP) había pedido que los equipos tecnológicos que se usarán para las elecciones de 2024 fueran sometidos a una auditoría internacional. La JCE informó que usará laptops para la transmisión de los resultados porque algunos escáneres no funcionann.

Auditoría a equipos crea confianza en el sistema

El convenio firmado entre la JCE y CAPEL establece que la auditoría técnica al software de los EDET, que utilizará la JCE en las próximas elecciones de 2024, permitirá valorar la calidad del mismo como instrumento para satisfacer las necesidades del proceso electoral. Los técnicos que aportará la entidad internacional harán el trabajo durante tres meses de actividades continuas con alcance de una auditoría técnica con rigor internacional.