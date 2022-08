El resultado de las elecciones municipales será determinante por el impacto en la percepción, por eso será determinante para la oposición lograr un acuerdo, porque fragmentada le daría todas las ventajas al gobernante PRM.



La dirigencia de los partidos de oposición no pone resistencia cuando se plantea la posibilidad de hacer una alianza congresual y municipal para enfrentar al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones del 2024. Sería un acuerdo similar al que le dio la mayoría municipal y congresual al PRM en el 2020 y se haría en la plataforma Juntos Podemos, que coordinado José Francisco Peña Guaba.



El espíritu que favorece un acuerdo en lo municipal y lo congresual, no es igual de optimista para lograr un entendimiento en lo presidencial.



Tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como Fuerza del Pueblo (FP) se atribuyen mejores condiciones para encabezar la alianza presidencial. El PLD alega que es la estructura política que ocupará el segundo lugar e incluso afirma que es el principal partido del país y que eso se demostrará cuando defina la candidatura presidencial a partir del 16 de octubre.



La FP afirma que ya está en un sólido segundo lugar y que su candidato, Leonel Fernández, tiene la mirada en ganar en primera vuelta.



El presidente del Partido revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, anunció que en noviembre oficializará su candidatura presidencial y que “nadie le hable de alianzas” por ahora.



El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, ha dicho que su partido probablemente apoye la reelección del presidente Luis Abinader en alianza para el 2024.



Trabajan candidaturas



La dirección Política de la FP autorizó a los aspirantes a cargos congresuales y municipales a promover sus proyectos en el marco de lo permitido por la Ley de Partidos Políticos. La organización diseñó un cronograma para definir el mecanismo de elección de candidaturas que consiste en aplicar tres encuetas. La primera en noviembre de este año, luego en marzo y finalmente en julio del 2023.



Según explicó Henry Merán, coordinador de la comisión nacional electoral, con las mediciones se determinará las candidaturas que tienen que ser definidas en votaciones, las plazas que entraría en alianzas y las reservas del 20%.



El presidente del PLD, Danilo Medina, en un encuentro con la dirigencia media instó a los dirigentes que tienen aspiraciones a cargos congresuales y municipales a iniciar el proceso, pero ese partido primero concluirá la consulta para definir la candidatura presidencial y luego entrar en el plano las aspiraciones para otros niveles de elección. Vargas dijo el pasado fin de semana que el plan del PRD es llevar candidaturas propias en todos los niveles de elección.



“La alianza municipal y congresual se va a dar, ya yo me he reunido con ocho o diez aspirantes de distintos partidos que me han llamado para plantearme que es en alianza que hay que ir; no tengo ninguna duda que esa alianza va”, afirmó Peña Guaba, que fue el armador de la alianza de 14 partidos en el pasado proceso electoral.



El veterano político y presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), reconoció que para el nivel presidencial hay más dificultades para llegar a un acuerdo. Sostuvo que trabaja una alianza para impulsar la candidatura de Leonel Fernández.

Paso de dirigentes a otros partidos en dos años

El actual periodo político ha sido de los más activos en el paso de funcionarios electos en cargos de elección popular a otros partidos. El que más ha sufrido la situación es el PLD que ha perdido 16 legisladores, varios alcaldes y regidores que se han ido básicamente a la FP. El PRM en el nivel municipal ha sido el que más ha capitalizado la salid de dirigentes tanto desde el PLD como la FP. Los partidos de oposición denunciaron ante la Junta Central Electoral (JCE) que supuestamente los funcionarios municipales que se van al partido oficial lo hacían seducidos por una estrategia que puso en marcha el gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana. La denuncia fue presentada ante la JCE en febrero de este año y el órgano prometió investigar. Sin embargo, hasta el momento no ha dado el resultado de esa investigación. “Conforme a las informaciones obtenidas por nuestras organizaciones, dirigentes del partido oficial con funciones gubernamentales se desplazan por diferentes localidades del país ofreciendo facilidades y recursos a los alcaldes, directores y regidores de nuestros partidos, para que pasen a formar parte del PRM. De esta forma hacen provecho del ejercicio discrecional del poder”, dice la denuncia.