La fecha de mañana, domingo 30 de junio, estaba reservada en el calendario electoral para la realización de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año, lo que finalmente no fue necesario.



El modelo electoral de doble vuelta en República Dominicana acaba de cumplir 30 años, fue incluido en la reforma constitucional del 1994, resultado del Pacto por la Democracia, que fue una respuesta a la crisis política surgida a raíz de las elecciones de ese año, proceso en el que compitieron los extintos Joaquín Balaguer, del Partido Reformista social Cristiano (PRSC) y José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



En la práctica, el esquema de doble vuelta comenzó a ser parte de las reglas del juego en los comicios de 1996, y de inmediato se estrenó la novedad que implicaba la segunda ronda, ya que ningún candidato logró alcanzar la mitad más uno de los votos. Fue una primera experiencia que no se ha vuelto a repetir.

De hecho, a partir de entonces se han realizado siete elecciones presidenciales, todas ellas con desenlace en primera vuelta.



Una constante



En las elecciones del 2000, segundo certamen con el modelo de segunda vuelta, iba a ser necesaria la realización de una segunda ronda de votaciones, 45 días después, que era como estaba establecido entonces, ya que el candidato puntero no llego al 50 por ciento de los votos.



En efecto, Hipólito Mejía, candidato presidencial del PRD, obtuvo el 49.87 por ciento de los votos, seguido de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien consiguió el 24.94 por ciento, pero desistió, aunque podía hacerlo, de acudir a una nueva elección debido a que no iba a contar con el respaldo del que quedó en tercer lugar, el PRSC. Medina y los peledeístas sabían que en ese escenario, en el mejor de los casos, se dispersarían los votos del partido rojo, con lo que los morados quedaban sin posibilidades de triunfo.



A partir de ahí, seis candidaturas presidenciales, en igual número de elecciones, han logrado el 50 por ciento más uno de los votos.



En el 2004, Leonel Fernández, del PLD, obtuvo un 57 % y cuatro años después se reeligió con 53. En el 2012, Danilo Medina, también del PLD, ganó con 51 % y en el 16 fue reelecto con 62%.



Y en el 2020, Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM) siguió la racha de triunfos en primera vuelta, al lograr el 51 %, y en los comicios siguientes obtuvo la reelección con un 58

La Constitución y el sistema de doble vuelta

En el artículo 219, la Constitución establece que cuando en las elecciones presidenciales ninguna de las candidaturas obtenga más de la mitad de los votos emitidos, “se efectuará una segunda elección el último domingo del mes de junio del mismo año”.



En esa fase del proceso participarán las dos candidaturas que hayan obtenido los dos primeros lugares en la primera ronda.