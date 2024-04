En el tramo final de la campaña para las elecciones del 19 de mayo, Leonel Fernández ha puesto en marcha una estrategia de comunicación de intercambio con los medios y periodistas todos los lunes denominada “La voz del pueblo”.



El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, sostuvo ayer que la degradación que está generando en la política la supuesta compra de dirigentes opositores por parte del partido de gobierno, pone en riesgo la estabilidad política del país que ha sido la principal garantía del crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana en 50 años.



“Se está degradando la moral de la democracia en la República Dominicana y eso es gravísimo, porque cuando eso se pierde no garantizamos la estabilidad política que ha sido la fuente del crecimiento y el progreso de la República Dominicana en 50 años, en 50 años, no lo pongamos en peligro por unas elecciones”, advirtió.



Consideró que las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo no son íntegras ni equitativas debido, según él, al uso desproporcionado de los recursos públicos por parte del partido oficial.



“Estas elecciones no son íntegras ni son equitativas porque se están usando los recursos del Estado para imponer una determinada opción electoral y se está degenerando la política dominicana cuando se compran actores políticos”, expuso en el primer encuentro con periodistas en el marco su contacto con los medios “la voz del pueblo”.



En el marco del encuentro con los medios, algunas personas como amas de casa, peluqueros, chiriperos, entre otros, fueron llamados por Fernández al pódium para exponer los problemas que, según ellos, aquejan a la población.



“País vive dos desgracias, precios altos y bajo crecimiento”



Según lo expuesto por Fernández, la República Dominicana, en los últimos 31 meses, solamente ha crecido un 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y ha tenido “dos grandes desgracias, precios altos y bajo crecimiento”.



“Esa situación se la debemos a este gobierno de Luis Abinader, que supuestamente trabaja para los pobres, pero lo que ha hecho es que ha empobrecido más a la República Dominicana”, aseguró.



“Hemos caído a 2.4%, y si en los meses de enero y febrero, de este año, se refleja un crecimiento de 5 y 5.1%, esto es porque en enero y febrero, del año pasado, crecimos 0 o 1 %, y por tanto, cuando se tiene bajo crecimiento interanual, se produce lo que se llama el rebote estadístico”, insistió el expresidente.



Sobre supuesta compra opositores



Cuestionado sobre la respuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que deben presentar las pruebas sobre la acusación de supuesta compra de los dirigentes de la oposición que hacen las organizaciones de la alianza Rescate RD, dijo que no tiene explicación ni precedentes que 35 alcaldes electos en la boleta de otro partido y 45 directores de distritos, hayan decido sumarse al partido de gobierno abandonando sus organizaciones.



Consideró que la Procuraduría General de la República debería realizar una investigación de oficio sobre el tema. Agregó que ha recibido el testimonio de dirigentes que le han confesado las ofertas que supuestamente les hace el partido de gobierno para que se juramenten en sus filas.



Reveló que esas personas porque tienen valores éticos, dignidad y decoro no renuncian para irse al partido de gobierno.

Sentencia reordena boleta FP en DN, es nula

El presidente de la FP declaró que sería nula la sentencia que emitió el Tribunal Superior Electoral (TSE) que afecta la boleta de diputados de su partido en la circunscripción uno del Distrito Nacional. “Es una situación compleja porque se trata de una sentencia cuyas motivaciones se desconocen y solamente se ha publicado el dispositivo de la sentencia”, señaló Fernández. Afirmó que durante el desarrollo del caso no se respetó el debido proceso y que eso anula el fallo. Indicó que la sentencia debe ser nula por inobservancia del debido procedimiento de la ley ante un litigio. “Hasta ahora solo se conoce el dispositivo, lo que ordena la sentencia, pero no se conoce la motivación de la sentencia por lo tanto necesariamente nuestro partido tiene que incoar acciones de tipo legal, acciones jurisdiccionales con la finalidad de que eso de alguna manera tenga que replantearse”, destacó. El expresidente sostuvo que con esta sentencia se despoja al partido del derecho de ordenar quienes son sus candidatos. Dijo que existen irregularidades en esa sentencia y por lo tanto la van a recurrir para que se haga el proceso conforme a lo establecido en la ley. La sentencia del TSE excluye de la boleta de la FP a Rafael Paz.