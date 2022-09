Afirmó que ganará la consulta interna porque tiene la mejor estructura y que ese será un factor fundamental

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, sostuvo que de alcanzar la primera magistratura del Estado, lo primero que haría para combatir la inseguridad ciudadana es una nueva Policía. Igualmente, sostuvo que se debe establecer una política contra la criminalidad enfocada en la cultura dominicana, no en la de otro país como Colombia, ni ningún otro.



“Los presidentes no han entendido el problema de la seguridad ciudadana. Yo veo este gobierno cometiendo errores igual que nosotros. Yo vivía en una guerra. Usted los ve parando a los motoristas para pedirles los papeles del motor; ese no es el problema, yo no puedo gastar mi poca energía y mis pocos recursos, montando motor en una camioneta y luego ir hacer lio allá al Canódromo, esa es una brutalidad; se debe detectar perfiles”, argumentó.



Criticó que se apliquen modelos de otros países con cultura distinta al de República Dominicana. “Aquí lo que nos gustas es estar viendo cultura de otro lado, no, vamos a sentarnos a ver nuestra cultura, y vamos a crear nuestra forma de combatir el crimen”, subrayó durante la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Igualmente, sostuvo que la mejor forma de prevenir el delito es la no impunidad. “El que roba una vez y no lo cogen preso, sale a roba cien veces”, sentenció. Sostuvo que los presidentes que ha tenido el país hasta ahora no han entendido el problema de la seguridad ciudadana.



Agregó que si la mayoría de los robos ocurren en motocicletas se deben detectar los perfiles de los delincuentes y enfocarse en eso. “Los perfiles son dos muchachos, en buna motocicleta, 18 a 30 años, usan buenas ropas, buenos tenis, ese es el perfil; a veces están en dos motocicletas, uno en una esquina y el otro en la otra”, expresó el político.



Sobre la creación de una nueva Policía, explicó que lo hará así: “Lo vamos hacer como hicimos en la Procuraduría. Nosotros contratamos 30 profesionales de todas las materias mediante concurso y vinieron agentes del FBI y duramos un año entrenando; esa fue la unidad especializada de crimen organizado; yo voy hacer una nueva Policía empezando por la investigativa, ahora tiene 2 mil miembros y yo voy a poner 3 mil miembros”.



Regulación del trabajo doméstico



El también exministro de Trabajo sostuvo que de entrada es saludable la decisión de formalizar el trabajo doméstico, sin embargo consideró que la resolución debe ser mejorada y sometida a un proceso de consulta. “En muchos casos, más en el interior, la persona que trabaja en la casa de una familia, y si se le quita ese componente emocional y lo llevas a una relación rígida laboral, entonces se hace más mal que bien”, comentó.



Sostuvo que entre las primeras medidas que se deben tomar para proteger a los trabajadores domésticos es darle el seguro subsidiado en lugar de sumar esa carga a las familias de la clase media. “A mí no se me ocurriría nunca hablar de contributivo subsidiado porque ninguna persona en la casa está en capacidad de estar inscribiendo en Tesorería, eso parece una locura lo que se está haciendo, es una locura”, sostuvo.

“Estructura fundamental en la consulta del PLD”

El dirigente del PLD afirmó que ganará la consulta interna porque tiene la mejor estructura y que ese será un componente fundamental para el éxito en las votaciones del 16 de octubre. “Nuestra estrategia es mantener la ventaja, porque la tenemos, nuestra estructura es la más fuerte, la más sólida, la más organizada, y no tengo la menor duda que ganaremos la consulta, estamos trabajando para ganar, y vamos a ganar porque tenemos el mejor equipo; y lo digo porque conozco cada rincón”, afirmó. Advirtió que el éxito del proyecto consistirá básicamente en la capacidad de movilización. “La capacidad de movilización y de estructuras es determinante y tenemos la mejor”, dijo.