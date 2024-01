El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que aquellos que no respetaron la democracia, las altas cortes, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, no volverán a dirigir los destinos de la República Dominicana.



“Aquellos que no respetaron la democracia, aquellos que jugaron con las altas cortes y que pusieron a dirigentes a dirigir la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, no volverán, ni van, ni volverán”, dijo Abinader.



Al encabezar un acto, en el Polideportivo William Gilbert de Tenares, dijo además que el PRM está comprometido con la democracia y que el gobierno que encabeza va a respetarla, como lo ha hecho.



“Esos tiempos se acabaron, lo que hay que hacer es, si se quiere ser coherente como dijimos en el pasado colocarle un candado para que no venga nadie que sueñe con volverse en una fuerza autoritaria de la República Dominicana”, apuntó el candidato del partido oficialista.



El candidato presidencial por el PRM expresó que el partido surgió luchando a favor de la democracia. Además, indicó que en las reuniones de las que participa con el partido cada perremeísta tiene que ser un soldado por la democracia.



Resaltó también, la presencia de las hijas de luchadores históricos de la democracia, Miledy de la Cruz, hija de Rufino de la Cruz y de Desiré Peña, hija de José Francisco Peña Gómez.



Asimismo, expuso que como partido han tenido un compromiso de sus predecesores demostrando al designar en las altas cortes a personas distinguidas y fuera de la política.



Abinader reiteró su oposición a que la Constitución de la República Dominicana fuera modificada cuando se movilizaron al Congreso Nacional y garantizó seguir respetando que no se modifiqué jamás la Constitución para buscar un período más.