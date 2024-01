El presidente Luis Abinader encabezará el domingo un acto masivo con los candidatos municipales del PRM para dar inicio oficial a la campaña municipal de ese partido de cara a las elecciones del 18 de febrero de este año.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que la gran coalición de los 22 partidos aliados que apoyan la reelección del presidente Abinader realizará un gran acto este próximo domingo, a las diez de la mañana, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto (Media Manzana) del Centro Olímpico con la presencia del primer mandatario de la nación.



El evento del PRM es el primer acto político partidista de 2024, cuando ya ha comenzado la cuenta regresiva para las votaciones municipales.



Antes del anuncio oficial en la sede principal del PRM, el presidente de esa organización y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, posteó en su cuenta de X que el domingo empieza el recorrido del PRM para lograr la victoria en las elecciones municipales.



El anuncio oficial del evento lo hizo en una rueda de prensa, en la Casa Nacional del PRM, la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales, que encabeza Kelvin Cruz y Víctor D’ Aza, miembro de la Dirección Ejecutiva.



Ese mismo día, a la una de la tarde el candidato presidencial Luis Abinader iniciará su jornada de apoyo con los candidatos municipales que competirán en las próximas elecciones de febrero, comenzará con la candidata a la Alcaldía y actual diputada por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.



El punto de partida será en el Boulevard de Sabana Perdida, luego recorrerán las calles de Sabana Perdida Centro, Carretera vieja de Sabana Perdida, Av. Hermanas Mirabal y Carretera Villa Mella-Yamasá, para culminar en la Carretera Los Morenos.



Ese mismo día, a las dos de la tarde, el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, acompañará al candidato a Alcalde por Santo Domingo Este, Dío Astacio.



El punto de partida será en la avenida Venezuela, luego recorrerán la Prolongación Avenida Venezuela, derecha Respaldo Prolongación Avenida Venezuela, Derecha C- Central, Izquierda Avenida Ozama, Derecha C- Respaldo, Izquierda C- Santa Luisa de Marillac, Izquierda C- Fausto Maceo, derecha C- Trina de Moya, Izquierda C- Francisco Segura y Sandoval, Derecha C- 5A, Izquierda C- 6A, Izquierda Avenida La Milagrosa y finalmente el Boulevard Guarino Cruz.



A la ofensiva



Antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo, el PRM lanzó un duro ataque a la oposición porque supuestamente tiene una campaña para desacreditar al Gobierno. Sin embargo, no dijo de qué se trata la supuesta campaña con la promesa de que lo haría en este mes de enero de 2024.



La acción del PRM provocó una respuesta de la oposición que no fue no de manera coordinada, aunque el ataque del partido oficial fue a la alianza Rescate RD, sin mencionar ningún partido específico.



La respuesta más estructurada de la oposición la dio la FP que rechazó la acusación del PRM. Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) fueron menos agresivos en sus réplicas.



Pero toda la oposición prometió que respondería al inicio de año la acusación del partido oficial. El comunicado del PRM se produjo en un contexto de críticas en distintos medios de comunicación por supuesta corrupción.

Betty Gerónimo, candidata en SDN, encabezará la primera caravana del PRM junto al presidente Luis Abinader.

Partidos minoritaraios aliados PRM para 2024

Los aliados del PRM son el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), el Partido Cívico Renovador (PCR), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Acción Liberal (PAL). También, el Partido Demócrata Popular (PDP), el Partido Revolucionario Independiente (PRI), el Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD, Alianza por la Democracia (APD) y País Posible. También se han sumado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el Partido de Unidad Nacional (PUN), el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Alianza País, Primero la gente, Dominicanos por el Cambio y Justicia Social. Aunque el Frente Amplio no logró un acuerdo para el nivel presidencial con el PRM, sí hizo alianzas con esa organización para los niveles congresual y municipal. El PRM también tiene acuerdos locales con varios movimientos accidentales de los diez que tienen reconocimiento de la JCE. Para las elecciones de este año, el sistema de partidos cuenta con 35 agrupaciones reconocidas y diez movimientos accidentales. Muchas de esas organizaciones son de nuevo reconocimiento, luego de que la Junta les otorgara personería jurídica.