Como figuras de confianza, son estrategas, diseñan políticas públicas y velan por las ejecutorias

Armadores del Gobierno, estrategas, diseñadores de políticas públicas y veladores del fiel cumplimiento de los planes y órdenes de los presidentes de turno han sido las características de los ministros de la Presidencia y antes secretarios de la Presidencia en la República Dominicana, constituidas como las figuras de mayor confianza y de consulta directa de los mandatarios.



Cada uno con su personalidad, experiencia y trayectoria ha instaurado su impronta como acompañante de primer nivel en el Poder Ejecutivo y de los jefes de Estado, siendo estos políticos consagrados, miembros de la sociedad civil o empresarios. Los perfiles de los que han pasado por el Palacio Nacional en ese puesto en los últimos 40 años son variados y diferentes, pero con su manera particular y forma de trabajo han tenido sobre sí los proyectos más importantes de sus administraciones.



Hace 40 años, el expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), designó como secretario de la Presidencia a Hatuey De Camps, un político que se caracterizó por su carácter fuerte y decisiones firmes como dirigente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en el ejercicio de sus funciones como funcionario.



Bello Andino, Grullón, Danilo



Mientras que en el tercer mandato de Joaquín Balaguer (1986-1996), luego de Jorge Blanco, este tuvo como secretario de la Presidencia a Rafael Humberto Bello Andino, un hombre de estricta confianza y mano derecha durante décadas del mandatario. Trabajaba con Balaguer desde 1960 como su ayudante civil.



En el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), el exgobernante escogió a quien fuera su compañero en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Se trata de Danilo Medina, quien con un perfil bajo, pero como político de larga data y de trayectoria, fue quien le colaboró a Fernández en la conformación del gobierno con los funcionarios que le acompañaron en su gestión y en los trámites y proyectos meramente de Estado. Luego, en 1999, Fernández nombró a Alejandrina Germán, quien era un militante y dirigente activa del PLD.



Al lograr el poder en el 2000, el expresidente Hipólito Mejía, el puesto del secretario de la Presidencia era un misterio para todos porque Mejía había dicho antes que no quería un “superministro o “isla de poder” junto a él. Tras asumir, se conoció que su secretario de la Presidencia sería Sergio Grullón, un hombre perfil bajo, de extrema confianza del presidente y quien fuera el coordinador del sector externo en su campaña electoral, pero no reconocido como militante del partido. Grullón es esposo de la única hermana de Hipólito Mejía, Isabela Mejía de Gullón.



En 2004 cuando Leonel Fernández retomó la jefatura del Estado, volvió con Danilo Medina como secretario de la Presidencia, pero este, dos años y medio más tarde, renunció del cargo de manera sorpresiva para la nación para dedicarse a la labor partidista y a su proyecto personal como político. En esa coyuntura, el presidente de entonces nombró en esa posición a Cesar Pina Toribio ya como ministro de la Presidencia. Pina Toribio era un político que pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana desde 1986.



Montalvo, Macarrulla, Santos



Tras la salida de Leonel Fernández del gobierno y la llegada a la Presidencia de Danilo Medina en el 2012, cambia un poco el perfil del ministro de la Presidencia con la llegada de Gustavo Montalvo, proveniente de la sociedad civil. Una persona que no se dedicaba de manera tan directa a la política, de perfil muy bajo, un poco alejado de las cámaras y de la exposición pública, pero una de las figuras más cercanas a Medina en la ejecución de los proyectos claves y acciones del gobierno pero, sobre todo, era el hombre de consultas para la toma de decisiones y para las estrategias. Montalvo fue el encargado del equipo técnico de Danilo Medina y responsable de la elaboración del Plan de Gobierno para el período constitucional 2012-2016.



Mientras Gustavo Montalvo estuvo en el Ministerio de la Presidencia fungió como la figura principal en las negociaciones entre el Estado y la empresa minera Barrick Gold Corporation; en el diálogo binacional con Haití por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC). También estuvo al frente del Pacto Educativo, y en los procesos de consulta para la reforma al Pacto Eléctrico y Código Laboral.



De igual forma, Danilo Medina delegó en Montalvo el diseño de lo que hoy es el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) para concentrar los servicios públicos de salud y seguridad. Además, encabezó la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso; la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado; la Comisión para el Manejo de Desastres Naturales; la Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía y la Comisión Presidencial de Coordinación para la Ventanilla Única de Inversiones.



En 2020, al llegar Luis Abinader a la Presidencia de la República, nombra a Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia, un hombre ligado a los grupos empresariales y con un vida política de corto tiempo, ya que se unió a ese mundo en 2019 cuando pasó a formar parte del proyecto político del ahora mandatario. No obstante a esto, no lleva en su agenda los temas políticos. Fue el coordinador del equipo de transición presidencial y heredó parte de las comisiones y proyectos de su antecesor Gustavo Montalvo, pero a su cargo están varios de los proyectos importantes de este gobierno. Este, actualmente se encuentra de licencia voluntaria luego de que su hijo fuera vinculado al caso Medusa. Por ello, el Presidente designó el pasado lunes como ministro de la Presidencia interino a Joel Santos, también vinculado al sector empresarial. Santos, participó la elaboración del plan de gobierno.

Ministerio es el auxiliar de presidente República

Como misión, el Ministerio de la Presidencia, que es uno de los puestos más importantes del Poder Ejecutivo, tiene establecido “auxiliar al primer mandatario de la nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el Presidente”. Tiene ocho dependencias, pertenece a tres comisiones importantes y funciona de la mano de cinco viceministerios que ayudan en la realización de los planes. Entre los proyectos más ambiciosos de este Gobierno el Ministerio de la Presidencia tiene en su carpeta de trabajo el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, siendo el Fideicomiso Pro-Pedernales, presidido por el ministro, quien es la persona que coordina los trabajos a ejecutarse. Concomitantemente con esto, el Ministerio de la Presidencia carga sobre su espalda el Plan de Desarrollo del Puerto de Manzanillo.

Perfiles

Los ministros o secretarios de la Presidencia han sido políticos, miembros de la sociedad civil y empresarios.

Estilo

Cada uno, con su estilo y manera de trabajar, han tenido a su cargo los proyectos importantes de sus gobiernos.