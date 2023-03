Email it

Hay 42 féminas en las cúpulas de 3 principales partidos; Raquel Peña se impone en el Estado y Carolina en PRM

Las mujeres siguen avanzando en la política en calidad y cantidad. El pasado año, la Fuerza del Pueblo (FP) incorporó 20 mujeres en la máxima dirección una decisión que elevó a 42 las féminas en la cúpula de los principales partidos.



Carolina Mejía repitió como secretaria general del principal partido del país, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la vicepresidenta, Raquel Peña, asume cada vez más, los roles de mayor preponderancia en la gestión de Luis Abinader. Este año, la dama también avanzó a la Dirección Ejecutiva del partido oficial.



Mientras que María Teresa Cabrera ha sido proclamada por el Partido Frente Amplio como su candidata presidencial para las elecciones de 2024 y Minou Tavárez Mirabal, arrecia el trabajo de crecimiento de su partido, Opción Democrática, primera organización política del país fundada y liderada por una fémina.



En el marco de la modificación a la ley Electoral, el Congreso no acogió la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) de elevar a 50% la cuota mínima de participación de las mujeres en los cargos de elección popular.



Raquel Peña, una mujer de Estado



Lejos de la labor social que tradicionalmente han tenido las mujeres en el Estado, a Peña le ha tocado dirigir los temas más delicados y críticos del Gobierno. Arrancó su labor en la estructura gubernamental como presidenta del gabinete de salud, en los tiempos críticos de la pandemia de la covid-19.



Bajo su coordinación, el Gobierno salió airoso del manejo de la crisis sanitaria e implementó un exitoso plan de vacunación contra el coronavirus que le otorgó al país reconocimientos internacionales.



La última crisis que la dama ha tenido que regentear en el Gobierno, es la eléctrica. En el peor momento del servicio, el presidente Abinader la designó para relanzar el delicado sector mediante Decreto 594-22.



Antes, Peña tuvo que asumir el Ministerio de Medio Ambiente, por mandato del gobernante, luego de la crisis que impactó la institución tras el asesinato de Orlando Jorge Mera, en el propio despacho de la institución.



Políticamente, la dama avanzó el pasado año al lograr un puesto de los 60 que tiene la Dirección Ejecutiva del PRM.



Damas avanzan en cúpula partidos



Una de las quejas tradicionales de la participación política de las mujeres es que no avanzaban hacia los máximos organismos de dirección de los partidos.



El 2021, marcó un antes y un después de esa realidad, luego que el partido más joven del sistema, la FP apostó a una ampliación de la Dirección Política y creó 20 vacantes solo para mujeres. En total, la organización cuenta con 21 féminas en la cúpula.



Las damas del máximo órgano son Keyla Reyna, Noris Medina, Adalgiza Pujols, Angee Brook, Josefina Pimentel, Altagracia González, Juana Sánchez, Mery Valerio, Yudelka de la Rosa, Alexandra Peña, Johanny Guzmán, Enriqueta Rojas (Dulce), Ana García Caba, Ycelmary Brito O’Neal, (Juliana) Lourdes Aybar, Gisela Romero, Liseloth Arias, Nélsida Marmolejos, Ivannia Rivera, Ruth Méndez y Ligia Amada Melo.



El PRM cuenta con 12 féminas en la Dirección Ejecutiva que son Raquel Peña, Carolina Mejía, Milagros Ortiz Bosch, Faride Raful, Lía Díaz, Gloria Reyes, Yadhira Henríquez, Geanilda Vásquez, Josefa Castillo, Lourdes Herrera, Elizabeth Mateo y Sonia Guzmán. En el caso de Ortiz Bosch, además es la primera vicepresidenta del PRM y directora de Ética e Integridad gubernamental. Mientras que Faride Raful es la senadora del Distrito y Carolina alcaldesa.



En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuenta con nueve féminas en el Comité Político. Margarita Cedeño, Karen Ricardo, Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, Maribel Acosta, Iris Guaba, Lucía Medina, Miriam Cabral y Margarita Pimentel.



María Teresa y Minou



María Teresa Cabrera fue presentada recientemente como la candidata presidencial del Frente Amplio para las elecciones de 2024. Según ha trascendido, la dama podría encabezar la boleta de varios partidos minoritarios incluido Opción Democrática (OD).



La líder de OD, Minou Tavárez Mirabal, dijo recientemente que no aspirará a la Presidencia en 2024 y que se dedicará enteramente a la construcción y crecimiento de su organización. Opción Democrática es la primera organización fundada y liderada por una mujer. Fue fundado en 2015 y logró reconocimiento en 2019.

Carolina consolidó su carrera política en 2021

Al repetir como secretaria general del PRM por segundo periodo, la también alcaldesa del distrito Nacional, Carolina Mejía, se coloca como una de las damas con una carrera política más sólida. Con ocho años al frente del segundo cargo más importante del partido de gobierno, con una candidatura vicepresidencial y un periodo de cuatro años en la alcaldía del Distrito, la hija del expresidente Hipólito Mejía ha logrado consolidarse en el escenario político. De hecho, en las mediciones que se hacen, su popularidad en el Distrito Nacional se mantiene a pesar de que otras figuras del PRM se han desgastado. Se dice que es la única que puede retener la alcaldía en 2024.

