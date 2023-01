Santo Domingo. Los delegados políticos ante la Junta Central Electoral (JCE) de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), José Manuel Hernández Peguero y Danilo Díaz, respectivamente, acusaron al presidente Luis Abinader y a los legisladores oficialistas de violar los acuerdos que arribaron las 24 organizaciones mayoritarias y minoritarias del sistema, para aprobar la Ley de Régimen Electoral y de Partidos Políticos.



Ambos dirigentes políticos coincidieron en señalar que once organizaciones de oposición, incluidos los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, y el Bloque Institucional (BIS), entregaron un documento al Congreso solicitando que se respeten los consensos que se lograron luego de seis meses de debate en el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader, a través del Consejo Económico y Social (CES).



En ese sentido, Hernández Peguero sostuvo que los puntos principales que hoy están en discusión fueron acordados por todos los partidos, incluyendo algunas propuestas que la Junta Central Electoral terminó retirando porque no fueron aceptadas por las organizaciones políticas.



El representante de Fuerza del Pueblo subrayó que el tema neurálgico hasta el momento parece ser la abolición de algunas conquistas por parte del Senado de la República, como por ejemplo, la cuota de género que el Congreso Nacional dejó fuera del proyecto de Ley de Régimen Electoral que aprobó, en desacato a los acuerdos que arribaron las organizaciones políticas.



Control de la JCE



Asimismo, explica que también está la facultad que el Senado le quita a la Junta Central Electoral de poder establecer, a través de medidas cautelares, acciones que impidan el uso de recursos públicos en la campaña del partido de Gobierno, así como la prerrogativa de controlar los recursos ilícitos y de cualquier otra naturaleza que se usan en los procesos electorales.



El dirigente opositor califica esta situación como grave y de gran peligrosidad para la democracia de la República Dominicana, teniendo en cuenta la experiencia de legisladores oficialistas que fueron electos en las pasadas elecciones y poco tiempo después fueron procesados en la justicia y extraditados a Estados Unidos



Consideró que es al partido de Gobierno y al presidente Luis Abinader que más les conviene que se mantengan los temas del control del gasto y la cuota de la mujer. Sin embargo, cree que al parecer bajaron línea para que no haya ningún tipo de supervisión y fiscalización de los recursos que se invierten en campaña, situación que calificó como un “sabotaje al montaje de las elecciones”.



Danilo Díaz va más lejos al asegurar que el proyecto de ley lo introdujeron de manera apresurada, no con la intención de aprobarlo, sino más bien como una especie de cortina de humo para conocer y aprobar el proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos.



“No se atrevieron a introducir solo ese tema, con riesgo de que se extienda la legislatura, para tratar de entretener. Pero, hemos visto que ellos tienen interés en lo que aprobaron ayer”, dijo. El representante del PLD afirmó que esa organización política está comprometida con los temas que se consensuaron en las discusiones del Consejo Económico y Social.

La realidad política

Hernández Peguero puntualizó que, dado la mayoría aplastante que tiene el Partido Revolucionario Moderno en el Senado de la República, no esperaban otra cosa más que la aprobación de las leyes de Régimen Electoral y la de Fideicomisos Públicos a imagen y semejanza del presidente Luis Abinader.

Sin embargo, se mostró confiado en que la Cámara de Diputados, donde existe mayor equilibrio, podrá enmendar las cosas que a su juicio se están haciendo mal en el Senado de la República.



“Esa es la realidad política. Lo que sí es cierta una cosa, el Senado está dejando un lastre histórico y desaciertos que merece llamar la atención. Los senadores están reflejando lo que es la política oficial, donde no se quiere supervisión, ni cuota de mujer ni que la Junta tenga su presupuesto”, comentó.

Indicó que según la Ley Electoral el presupuesto de la Junta Central Electoral es de 1.5%, equivalente a 24 mil millones de pesos, de los cuales apenas le aprobaron RD$8 mil millones.



Los delegados de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo ofrecieron estas declaraciones durante su participación en el panel del programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37.